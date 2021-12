​Los escape rooms como alternativa de ocio Son juegos presenciales en grupo cuyo objetivo es salir de una habitación tras resolver distintos enigmas Redacción

viernes, 3 de diciembre de 2021, 13:03 h (CET) Después de esta larga temporada de aislamiento, seguro que eres de los que necesitas una buena inyección de diversión y alegría, eso sí, siempre en un entorno seguro y que garantice el cumplimiento de todas las medidas sanitarias.



A pesar de la grave crisis que han sufrido, los escape room siguen siendo una de las mejores alternativas de ocio en los que derrochar grandes dosis de adrenalina. ¿Te atreves a probarlos?

Crisis sanitaria y de negocio

Con la llegada de la crisis sanitaria del Covid, nuestra forma de disfrutar del ocio ha cambiado de forma considerable. Tanto es así que muchas empresas dedicadas al mundo de la diversión han tenido que enfrentarse a la dura decisión de tener que cesar sus actividades. Lo que supone una grave pérdida, no solo a nivel personal y económico, sino también en la variedad que se le ofrece al público.

Uno de los negocios que ha tenido que enfrentarse a mayor número de problemas han sido los escape rooms. Dado que el juego se realiza de forma presencial, el miedo al contacto y a la interacción con otras personas, ha reducido el número de clientes. Viéndose obligados a tener que cerrar sus instalaciones.

Sin embargo, y quizá por la necesidad de salir a divertirse tras este largo periodo de aislamiento, son más los que siguen buscando alternativas para disfrutar con la familia y los amigos. Compartir nuevos espacios para la alegría se ha convertido, casi, en una obligación de necesitado cumplimiento.

Escape room para todos y en un entorno seguro

En los últimos años, se ha puesto muy de moda disfrutar de distintos juegos de forma presencial. Es así como dedicamos nuestro tiempo libre a la familia y los amigos, estrechando y creando lazos emocionales. Uno de los juegos que ha contado con más aficionados ha sido los escape room.

Los escape rooms son juegos presenciales en grupo cuyo objetivo es salir de una habitación tras resolver distintos enigmas. Generalmente, tienen un tiempo determinado y la dificultad, a la hora de acertar las pruebas, irá en consonancia con la edad y capacidad de los participantes. La diversión y complicidad está asegurada, ya que todo el equipo tendrá que trabajar en la misma dirección con el fin de conseguir el reto. Aunar fuerzas, agudizar el ingenio y dar alas a la imaginación, son algunas de las herramientas fundamentales para alcanzar la victoria.

Escape room por toda España

Según cuenta la historia, fue en 2006 cuando a un grupo de amigos se les ocurrió crear el primer escape room, fue en Estados Unidos. Un tiempo después apareció la primera escape room en Europa, siendo Budapest la primera ciudad en unirse a esta novedosa diversión. Pero es a partir de 2012 cuando llega hasta España, consiguiendo convertirse en uno de los pasatiempos más buscados de los últimos años.

Tal ha sido su éxito que se ha expandido por toda la geografía española a la velocidad del rayo. Todas y cada una de las provincias españolas tienen sus salas dedicadas a este emocionante juego, recibiendo visitas de forma continuada. Es importante decir que se trata de espacios seguros free covid y que, en la mayoría de los casos, ofrecen actividades ajustadas a todo tipo de edad, por lo que resulta un pasatiempo ideal, también, para los niños.

No lo dudes y déjate llevar por la emoción que te ofrece el escape room. Búscalo, hay uno muy cerca de ti.

