Dimensi-on señala cuáles son las horteradas navideñas más repetidas en los hogares

Se acerca la Navidad y ya son muchos los que se adelantan a empezar a decorar sus casas. Lamentablemente, lejos de ser una época donde emana el buen gusto y estilo, muchas personas sacan su lado más creepy, decorativamente hablando. Dimensi-on, especialistas en arquitectura y diseño de interiores, señala las horteradas navideñas más repetidas en los hogares - Decorar cada rincón. No es necesario adornar todas las lámparas, ni las escaleras, barandillas, cuadros o espejos que se tienen en casa; ni, claro está, poner un árbol de Navidad en cada estancia. Seguramente, haya casas donde hasta en los aseos había algún motivo navideño, en ese caso, ¡hay que huir!

- Decoración exterior. Aunque uno se sienta muy orgulloso de su casa no es necesario decorar la fachada ni el jardín; aunque los americanos son unos expertos, en España no es sinónimo de buen gusto. Lo que sí es tendencia es invertir en una corona de calidad que se puede colocar en la puerta de la entrada, lo demás es accesorio (y muy hortera). Y, hablando de exteriores, no hay nada más desolador que ver a cientos de Santa Claus baratos asomando de las ventanas. Un rotundo NO a una de las horteradas más repetidas cada Navidad.

- Espumillones grandes y recargados. ¿Es realmente necesario poner una boa de espumillón barato de tres metros para decorar la chimenea? Para que una casa no se convierta en el circo de los horrores por Navidad, también se puede ahorrar colocar bolas por todas partes.

- Luces en exceso. Hay que ser francos, adornar con tubos de led todos los balcones es un gasto innecesario y muy cutre, especialmente si se hace sin gracia. Y, ni que decir tiene, que sean de colores chillones y parpadeantes. Sí se aceptan las cortinas de led cálidas que se cuelgan por dentro de los ventanales que aportan un toque de calidez y luz al hogar.

- Las poinsettias. Las reales se marchitan muy rápido y las falsas que abundan en los bazares no suman estilo al hogar. Es mucho más recomendable invertir en un buen ramo invernal de eucalipto, muérdago, ramas de abeto, algodón… Además, se pueden dejar todos los meses de frío.

- Árboles cutres. Lo ideal es colocar un abeto natural que aportará un toque más exclusivo, sofisticado y único; pero también, hay infinitas opciones para invertir en un buen árbol artificial alto y frondoso, durará años y la diferencia de estilo es abismal. Hay que colocar las luces y después, las guirnaldas. Se pueden añadir pequeños motivos festivos como unas piñas o pequeñas estrellas. Como la clave de un árbol de revista es el orden, hay que colocar los adornos según su tamaño, de menor a mayor y aprovechar los pequeños huecos para los detalles finales. Hay que pensarsiempre en la proporción del abeto con respecto a la estancia para no cometer un error en las proporciones.

