Ante cualquier duda o conflicto en la tramitación de la herencia es posible contactar con BFP Abogados, especialistas en derecho de sucesiones

jueves, 2 de diciembre de 2021, 11:48 h (CET)

Cuando una persona fallece, los herederos suelen encontrarse un poco desorientados en el momento de proceder a la aceptación de la herencia. Este es un proceso complicado no solo por el trámite jurídico que implica, sino por lo que significa a nivel sentimental, sin mencionar la alta conflictividad que, en ocasiones, suele aparecer mientras se está con la tramitación.

Con sedes en Barcelona, Terrassa y Madrid, BFP Abogados dispone de un equipo de especialistas en derecho de sucesiones que lleva más de 20 años de experiencia en este tipo de trámites. A día de hoy, son cientos los casos de herencia solucionados los que avalan su efectividad y profesionalismo en estas gestiones.

BFP Abogados brinda abogados especializados Cuando una persona fallece, los familiares se preguntan qué ocurrirá con los bienes. Para poder dar respuestas a estos interrogantes, es fundamental saber si el fallecido dejó algún testamento con su petición para los nuevos responsables de estos bienes y así iniciar el proceso de sucesión y posterior distribución de los mismos. Existen casos donde la persona sí elabora su testamento antes de fallecer, facilitando de esta manera el trámite de sucesión. Sin embargo, hay situaciones donde esto no ocurre, siendo así en la mayoría de los casos.

Para ambas posibilidades, es necesario contar con la ayuda del equipo de BFP Abogados, quienes, gracias a su vasta experiencia, pueden orientar a la familia para que sepa qué hacer y cómo iniciar el proceso de sucesión y la posterior distribución de los bienes del familiar fallecido.

BFP Abogados responde ante situaciones de conflicto Los problemas familiares son muy comunes cuando se trata de adjudicar una herencia. Se han presentado situaciones en las que los herederos tienen disputas entre sí, familiares que están en desacuerdo con respecto a lo plasmado en el testamento o conflictos de intereses entre los mismos que hacen que la aceptación y adjudicación de la herencia se complique más de lo normal. Sobrellevar este tipo de situaciones conflictivas a la par que estar trabajando en la tramitación jurídica son responsabilidades para las que un especialista debe estar preparado y debe asumir en un trámite de sucesión.

En BFP Abogados, cuentan con expertos asesores en la redacción de testamentos; diligencian los trámites de herencias, legados y legítimas y realizan la gestión de los impuestos de sucesiones por aceptación de herencia. La idea es ofrecer un acompañamiento profesional con la finalidad de lograr un reparto de los bienes lo más acorde posible a los intereses de sus clientes.

