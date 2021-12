La ex nadadora paralímpica Carla Casals publica ‘Medallas de chocolate’ Libro autobiográfico y con fines solidarios Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de diciembre de 2021, 13:04 h (CET) La ex nadadora paralímpica Carla Casals ha publicado “Medallas de chocolate”, un libro autobiográfico en el que narra su carrera deportiva desde un punto de vista muy personal, sin enfocarse únicamente en el éxito los resultados, sino en aprender a valorar el camino trazado. El título de libro hace referencia a la expresión coloquial que se atribuye al cuarto puesto en una competición importante, una situación que la propia autora ha vivido en alguna ocasión.

La barcelonesa compitió en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012 y formó parte de la selección española desde el 2001 hasta el 2014. En su palmarés cuenta con nueve diplomas paralímpicos y 30 medallas entre Europeos y Mundiales.

Los beneficios de "Medallas de chocolate" irán destinados al premio científico Point Of View Award que entrega la Fundació Punt de Vista. Este premio reconoce el proyecto de investigación que más se acerque y trabaje a favor de la recuperación visual más allá del ojo.

