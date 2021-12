Cómo usar un sello de lacre paso a paso, por Marmarina Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 10:48 h (CET) Los sellos de lacre son una opción estupenda para cerrar las invitaciones y los sobres de boda, aunque cada vez son más las parejas que los usan también para decorar los detalles para los invitados o las botellas de vino Es por ello que se desarrolla a continuación un tutorial sobre el correcto uso de los sellos de lacre, de modo que sea lo más sencillo posible realizar este proceso.

Materiales necesarios para lacrar una invitación de boda o un sobre:

Lo primero que se necesita es tener un diseño en el propio sello que guste y represente, en este caso, a la pareja. Pueden ser animales, iniciales, la fecha del evento…o cualquier otro momento que se considere. Para asegurarnos de que se hace de manera correcta, la mejor opción es conseguir una pistola de lacre. Una vez que esté lista bastará con calentarla durante un minuto y medio o dos y apretar el gatillo. Sin embargo, si no es posible hacerse con una pistola de estas características, con una cuchara también se puede obtener resultados similares. Simplemente la calentamos encima de una velada con un trozo de la barra de lacre en ella hasta que se derrita. Una vez derretido bastará con echar el lacre encima de la invitación o del sobre y sellarla. Para poder aplicar todo el proceso, es necesario también barras de lacre de los tonos o colores que más os gusten, pudiendo ser metalizados, tonos pasteles, colores marinos, etc. Todos estos materiales se pueden encontrar en tiendas dedicadas a las invitaciones y papelería de boda, como por ejemplo Marmarina, una tienda online donde también se pueden encontrar sobres, marcasitios, perchas de bodas y un montón de artículos más necesarios en toda ceremonia.

Cómo usar un sello de lacre:

Para poder comenzar la pistola tiene que estar enchufada para que se caliente durante unos minutos y pueda fundir la barra de lacre con la que se trabajará. Mientras la pistola se caliente, se intentará mantener el sello frío con hielo durante un par de minutos y, al retirarlo, se secará con cuidado con un trapo que no deje restos Una vez estén listos los dos pasos anteriores, se pondrá la pistola de lacre sobre la superficie donde se va a lacrar y se aprieta suavemente el gatillo para que el lacre cubra la superficie. Será más fácil si se va moviendo la pistola en pequeños círculos para evitar hilos sueltos. Para finalizar, se deberá presionar con el sello la cera de lacre durante 5 o 10 segundos para que adquiera la forma deseada. Después, se retira. Es importante tener en cuenta que, una vez que se se termine en la pistola la mitad de la barra de lacre, se puede meter otra para que se vaya calentando. El proceso, si bien es muy sencillo, requiere de cuidado y dedicación, siendo este un detalle que sin duda apreciarán los invitados.

