jueves, 2 de diciembre de 2021

Los broches son accesorios que pueden convertir la vestimenta más simple, aburrida o monocromática en un look lleno de elegancia y sofisticación.

Entre la gran variedad del mercado, los broches elegantes con doble sistema de Full & Briss son muy recomendados porque están especialmente diseñados para realzar el aspecto de cualquier prenda.

Gracias a sus dos formas de cierre, estos broches resultan multifuncionales y proporcionan gran versatilidad, ya que se pueden combinar con fulares, vestidos e incluso como tocado para el peinado.

Elevar la moda a otro nivel es posible con el uso de broches Los broches son complementos usados desde la Edad Media para decorar prendas y simbolizar prestigio. En los últimos años, se ha evidenciado el regreso de este accesorio histórico a través de casas de alta costura, celebridades y personalidades de la realeza. Ahora, la empresa Full & Briss se une a la tendencia y trae atractivas piezas para el público español.

La firma ofrece diseños únicos de broches con hermosas figuras decorativas. Las formas se inspiran en elementos de la naturaleza ornamentados con cristales tallados. Los materiales más comunes son el Swarovski y la aleación de metales libres de níquel y plomo. Gracias a esto, son productos hipoalergénicos y su fabricación se realiza con materiales que no perjudican al medioambiente.

Durante el año 2021, la tendencia se ha basado en la incorporación del broche elegante en outfits más casuales para elevar la presencia de la persona que lo lleva. De hecho, se apuesta por su uso no solo en vestidos de gala, sino también en sombreros, chaquetas, jersey, camisas, etc.

Complementos ideales para usar los broches Full & Briss Gracias a su doble sistema de pasador o pinza, estos broches pueden ser usados en varios elementos del vestuario. Es posible colocarlos en diferentes prendas, por lo cual no es necesario perforar o hacer nudos en la ropa.

Los clientes suelen emplearlos en blusas anudadas que son populares en verano, como pasador de pañuelos de seda, hebillas de cinturón elaborado con pañuelo, pinzas para adornar una camisa, decoración de vestido o incluso para llevar como tocado del cabello.

En este sentido, los complementos perfectos para el uso de los broches son los fulares y pañuelos de Full & Briss. Estos productos son fabricados con tejidos de alta calidad como seda natural, cashmere y lana.

Full & Briss proporciona nuevas experiencias de moda a sus clientes, ofreciendo artículos que narran una historia y que conectan con las emociones y sentimientos de quien los usa.

