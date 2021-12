El auge de la grabación de contenido audiovisual tras la pandemia Emprendedores de Hoy

La pandemia ha ocasionado cambios en muchos de los servicios que anteriormente se ofrecían de manera presencial, pasando a un primer plano la grabación de contenido audiovisual, tanto en streaming como en diferido. Existen encuestas que aseguran que más de 80% de los espectadores actuales prefieren el vídeo antes que cualquier otro formato digital.

Por esta razón, son cada vez más las empresas que se han reinventado y apuestan por crear piezas audiovisuales para cumplir con sus objetivos de marketing. Para crear un contenido audiovisual de calidad no solo es necesario tener un kit de grabación, sino apoyarse en un equipo de profesionales de alto nivel en el sector que garanticen resultados eficaces.

Agencias de vídeo como FlitCut se postulan como una gran opción, porque son una solución de vídeos para empresa basada en la recurrencia, que ayuda a escalar la producción de vídeos de manera económica y eficiente, ya que cuentan con un equipo de expertos capacitados para lograrlo.

¿Cómo funciona la plataforma de FlitCut? Crear un vídeo con FlitCut es sencillo. El cliente debe contactar con el equipo de FlitCut, describir los objetivos del proyecto y comenzar un briefing junto a un experto en vídeo. Una vez recibidos los requerimientos, el equipo de FiltCut selecciona al filmmaker que se adapte a las necesidades del cliente, cercano a la ubicación donde se realizará del proyecto. Una vez realizado el rodaje, los editores de FlitCut se encargan de trabajar en el montaje, de acuerdo con las indicaciones del cliente.

Dentro de la plataforma, los clientes podrán encontrar todo lo necesario para gestionar el estado de sus vídeos. Pueden supervisar los trabajos en ejecución, comunicarse en directo con los filmmakers, verificar la facturación, etc. A diferencia de otras agencias, FlitCut trabaja directamente con las empresas. Gracias a este modelo de recurrencia, el equipo de profesionales de FiltCut pasa a ser un miembro más de la empresa, ofreciendo un trato personalizado y un crecimiento en paralelo.

Planes asequibles para todo tipo de empresas FlitCut ofrece un servicio integral, dirigido a empresas medianas y grandes. Todos los planes incluyen mínimo 3 profesionales expertos en producción audiovisual que se encargan de gestionar el proyecto y entregarlo de manera óptima. La agencia también brinda una calculadora de ahorro que permite a los clientes comparar los costes del servicio que ofrece con los que hubieran tenido con otra empresa. Además, la compañía brinda tarifas mensuales a precios económicos.

FiltCut cuenta con una amplia red de filmmakers a nivel nacional, incluidas Baleares y Canarias. De esta manera, se convierte en una de las mejores opciones para empresas con presencia en cualquier parte de España que buscan los servicios de producción audiovisual escalable.

