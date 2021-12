El puente de diciembre, cinco días ideales para hacer las maletas sin salir de la península Es el momento idóneo para conocer o revisitar las grandes ciudades que tenemos más cerca: Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto Jaime Ruiz de Infante

jueves, 2 de diciembre de 2021, 09:47 h (CET) Es el momento idóneo para conocer o revisitar las grandes ciudades que tenemos más cerca; siempre queda algo en ellas por descubrir: en el acogedor Madrid, en la vanguardista Barcelona, en la mágica Lisboa y en el sorprendente Oporto. Todas ya vestidas de Navidad, cada una ofrece su mejor cara de invierno. Hoteles y restaurantes singulares y céntricos, perfectos para perdernos por estas urbes.

Gastronomía, arte y familia en el hotel boutique Orfila de Madrid

Uno de los hoteles con más encanto de la Capital de España, ocupa un palacete decimonónico de 1886 cercano a la plaza de Colón. Cuenta con 32 habitaciones, de las cuales 12 son suites del lujo cálido y clásico, que acaban de ser completamente reformadas. Entre las diferentes propuestas se encuentran, Las experiencias Gourmet, que incluye alojamiento, desayuno y una cena para dos en El Jardín de Orfila, dirigido por el chef Mario Sandoval, dos estrellas Michelin; o bien las propuestas Madrid Cultural, dos noches en régimen de alojamiento y desayuno, más almuerzo o cena para dos y abonos Paseo del Arte con los que pueden visitar los museos Prado, Tyssen, y Reina Sofía, y Tiempo en Familia, que intercomunica dos suites para hasta cinco personas. Además, su célebre brunch de todos los domingos y festivos.

Hotel Orfila C/ Orfila, 6 (Madrid). Reservas: 917 027 770. www.relaischateaux.com/orfla-madrid

Heritage Madrid

El cinco estrellas Heritage Madrid, que comparte propiedad con el hotel Orfila, está ubicado en el barrio de Salamanca, una de las zonas más elegantes de la capital, perfecta para irse de compras.

Entre sus espacios comunes, que atesoran una magnífica colección de antigüedades y obras de arte, se encuentran el salón de los espejos, un bar-azotea y el restaurante Haroma, dirigido por Mario Sandoval. Su carta de otoño-invierno es uno de los ingredientes estrella de sus packs Experiencia gourmet –alojamiento, desayuno y una cena para dos en Haroma– y Madrid Cultural –dos noches con desayuno, cena, botella de cava en la habitación y dos abonos para visitar los tres grandes museos de Madrid. Y, para coger fuerzas antes de lanzarse a recorrer la ciudad, nada como el brunch Haroma, servido en mesa.

Heritage Madrid Diego de León, 43. Madrid. Reservas: 910 887 070. www.relaischateaux.com/heritagemadrid

Restaurante Coque

Tras más de cuatro décadas en la localidad madrileña de Humanes, la que fuera casa de comidas y restaurante familiar de la familia Sandoval dio un paso adelante y hace cuatro años cambió de escenario, trasladándose al corazón de Madrid, a un moderno espacio de 1.100 m2. Con dos estrellas Michelin, recientemente reconocido como Mejor Restaurante de Madrid 2021, por la Academia Madrileña de Gastronomía; Coque está capitaneado por Mario, chef; Rafael, sumiller y Diego Sandoval, jefe de sala, artífices de una propuesta gastronómica de altura que se traduce en un viaje sensorial a través de cuatro espacios: coctelería; bodega, con 3.000 referencias; cocina, con su mítico horno de leña y un espacio de I+D y sala, donde finaliza el recorrido. En su menú no faltan elaboraciones de temporada ni, por supuesto, el cochinillo lechón con su piel crujiente lacada, enseña de la carta.

Coque Calle del Marqués del Riscal, 11 (Madrid). Reservas: 916 04 02 02. www.relaischateaux.com/restaurante-coque

Neri, en Barcelona

En la barcelonesa plaza de Sant Felip Neri, en el corazón del barrio gótico, un emplazamiento perfecto para recorrer a pie los lugares más emblemáticos de la Ciudad Condal. Ocupa dos edificios históricos, un palacio medieval y un edificio de piedra, unidos y renovados por un interiorismo singular. Cuenta con veintidós habitaciones y distintos espacios para disfrutar en un ambiente cuidado.

Actualmente, ofrece un paquete especial, denominado Reset experience, enfocado a desconectar. Incluye una noche de alojamiento, desayuno para dos personas y cena en su restaurante gastronómico, A Restaurant, con el menú Felip, que propone platos como el crunchi-taco de patata, gamba roja con lima, pimienta espelette y alga nori, el tatin de rabo de buey con manzanas reinetas o la torrija con helado de leche ahumada.

Neri Sant Sever, 5. Reservas: 933 04 06 55. www.relaischateaux.com/neri

Valverde, en Lisboa

Ubicado en la avenida de la Liberdade, en la zona más noble de Lisboa, el Hotel Valverde cuenta con un emplazamiento ideal para dejarse atrapar por la magia de esta ciudad. Abrió sus puertas en 2014 en un elegante edificio de fachada clásica, decorado con lujo discreto, obras de arte originales y objetos de anticuario; recientemente ha reabierto tras una profunda reforma que ha duplicado su capacidad, alcanzando 48 habitaciones y suites. El hospitalario lugar se completa con un patio interior, con una singular piscina y exuberante vegetación, ideal para disfrutar de un cóctel o escuchar un fado. Para completar la experiencia de lujo –en octubre se alzó como Europe's Leading Luxury Boutique Hotel en Te World Travel Awards–, cuenta con un restaurante gastronómico, Sitio Valverde, dirigido por la chef Carla Sousa y centrado en la cocina tradicional portuguesa. El paquete Lisboa incluye alojamiento, desayuno, cena con maridaje y un tour por el Barrio Alto o Alfama de Lisboa.

Valverde Avenida de la Liberdade, 164 (Lisboa, Portugal). Reservas: +351 21 094 03 00. www.relaischateaux.com/valverde

Belcanto, Lisboa

Considerado uno de los mejores restaurantes del mundo, dos estrellas Michelin, y ocupa el puesto 42 en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants. El chef, José Avillez, en el Chiado, centro histórico de Lisboa, ofrece una cocina portuguesa contemporánea y sugerente en un ambiente confortable. Es posible comer a la carta u optar por uno de los dos menús degustación: Evolución y Belcanto. Cuenta, además, con una imponente bodega con selectos vinos del país. Esmerado y atento servicio de sala.

Belcanto Serpa Pinto, 10A. Lisboa, Portugal. Reservas: +351 21 342 0607. www.relaischateaux.com/belcanto

The Yeatman, Oporto

Posiblemente, uno de los mejores hoteles de Oporto y consagrado al mundo del vino, dispone de vistas panorámicas sobre el río Duero y al centro histórico. Sus amplias suites, con terraza privada, tienen nombre de bodega, su spa ofrece una amplia gama de tratamientos exclusivos, entre ellos destacan los de Caudalie Vinothérapie®); sus acreditados vinos protagonizan veladas en la terraza y en su restaurante homónimo, dirigido por el chef Ricardo Costa, dos estrellas Michelin. Entre sus diferentes programas, ofrece la llamada Experiencia Oporto, perfecta para descubrir la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, que incluye tres noches de alojamiento, cena en Dick's Bar & Bistro –maridada con premiados vinos de su carta–, visita-cata a las históricas bodegas Taylor's y un almuerzo en el restaurante de Taylor’s, el Barão de Fladgate.

The Yeatman Rúa do Choupelo, Santa Marinha (Vila Nova de Gaia, Portugal). Reservas: +351 220 133 100. www.relaischateaux.com/yeatman

