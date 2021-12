El plan de marketing, pieza fundamental para que pymes y autónomos tengan presencia en el mercado Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 16:52 h (CET)

Algunas pymes se introducen directamente al mercado sin haber planificado previamente una estrategia, lo que trae como consecuencia el fracaso y el incumplimiento de los objetivos empresariales a largo plazo. Por este motivo, es necesario elaborar un plan de marketing en las pymes donde se establezcan acciones específicas para cumplir las metas propuestas.

Elaborar esta hoja de ruta es un trabajo que requiere de conocimiento y experiencia. Cuando las pymes no cuentan con el personal adecuado para ello, lo más recomendable es solicitar el asesoramiento de consultores que, con su experiencia y amplio dominio del sector, elaboren un plan de marketing efectivo. Empresas como ene Consulting actúa como ese partner que necesitan las compañías para desarrollar estrategias de marketing capaces de lograr resultados satisfactorios.

La importancia del plan de marketing para las pymes El plan de marketing se ha convertido en un documento vital para el crecimiento de cualquier empresa, independientemente de su tamaño y sector. Este documento escrito es como un mapa que muestra el camino hacia donde quiere dirigirse la empresa y cómo va a llegar allí, a través de acciones de marketing concretas.

Esta hoja de ruta le permite a las pymes identificar las diferentes oportunidades que tienen para penetrar en un mercado cada vez más competitivo y establecer un conjunto de metas coherentes a mediano y largo plazo. El plan de marketing también es esencial para conocer al público, ya que permite identificar quiénes son los clientes potenciales, cómo se comportan y qué necesitan. De este modo, se pueden crear estrategias puntuales que realmente funcionen para captar la atención del público y aumentar los resultados de la empresa.

Para comprobar que una estrategia es satisfactoria es necesario medir los resultados, y el plan de marketing aporta una visión clara de la eficiencia de las acciones ejecutadas, lo que permite tomar nuevas decisiones en base a los resultados obtenidos. Por esta razón, es muy importante que el especialista de marketing defina previamente cuáles son los indicadores que se van a emplear para conseguir el éxito de la planificación.

No existe un momento idóneo para crear un plan de marketing, lo que sí resulta indispensable es comprender los objetivos que se pretenden conseguir y el plan para alcanzarlos. Y, en este sentido, el asesoramiento de expertos que guíen en la realización de un plan de marketing adaptado a las circunstancias de la empresa es esencial.

Expertos en marketing para pymes ene Consulting surge como una solución a la necesidad de las pymes, emprendedores y autónomos de aplicar estrategias de marketing efectivas que les permitan ocupar una posición relevante en el mercado.

Para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos, el equipo de consultores y asesores de ene Consulting se integran a la estructura de trabajo de la empresa, aportan formación y asesoramiento estratégico y los recursos necesarios para que las pymes puedan elaborar sus propios planes de marketing de forma satisfactoria. Además, ponen a su disposición la figura del Interim Manager, un experto que asume la dirección del proyecto y garantiza el éxito de los resultados.

Gracias a ene Consulting, son muchas las pymes que han logrado desarrollar un plan de marketing que les ha permitido destacar en un mercado protagonizado por grandes corporaciones.

