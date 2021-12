Crearal, la solución para los azulejos descatalogados Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 17:08 h (CET) Son muchas las ocasiones en las que un azulejo roto puede dar lugar complicados trabajos de albañilería, pero Crearal trabaja para evitar estas molestias Los azulejos y baldosas, son elementos esenciales en cualquier tipo de proyecto de construcción y/o decoración, ya sea de una casa, un local etc. Y no solo es importante contar con azulejos de gran calidad que se adapten a la necesidades, siempre se debe tener presente que los azulejos son piezas delicadas que pueden dañarse o romperse, ya sea por algún accidente o el paso del tiempo. Y en este caso, ¿Qué sucede si solo se necesita reemplazar un azulejo, pero el diseño de este ha sido descatalogado? Tener que cambiar todo el suelo solo por un azulejo supone un gran esfuerzo de albañilería y un coste elevado, pero existen otro tipo de soluciones.

Crearal es una empresa Malagueña, que cuenta ya con más de 10 años de experiencia en el sector de la copia y réplica de azulejos, y es una de las soluciones a este tipo de problemas.

Son especialistas en la copia exacta de azulejos, y lo único que necesitan es una muestra del azulejo o baldosa que hay que replicar, con esto se encargan de estudiar cada caso y realizan una muestra como primer ejemplo, hasta conseguir la máxima similitud. Gracias a esta técnica puede cambiar solo el azulejo o baldosa dañado sin necesidad de grandes obras.

Además, no solo trabajan en el área de Málaga sino que cuentan con un servicio de recogida y entrega personalizado, a disposición de los usuarios que lo necesiten en cualquier parte de España.

Son muchos los clientes que ya lo han probado y están satisfechos con el resultado. Ni siquiera notan la diferencia entre un azulejo y otro.

Encargos de murales personalizados

Otro de los principales servicios que ofrece esta empresa, y que funciona de maravilla en el mundo de la decoración, es la realización de encargos de murales personalizados, se puede conocer más aquí.

Este tipo de encargos está muy de moda hoy en día, ya que es una forma muy original de decorar, ya sea creando una alfombra de baldosas en el suelo, o imprimiendo imágenes en los azulejos. El tamaño, la textura, el diseño, etc. todo lo elige el cliente, y son válidos para exteriores o interiores.

Además de estas técnicas, la empresa Crearal también abarca otras técnicas como mosaicos personalizados, mosaicos de piscina o cerámica funeraria. Ser especialistas en todo lo relacionado con azulejos y baldosas, es lo que les ha llevado a ser una empresa líder en el mundo de la cerámica.

