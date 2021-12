DXC Technology recibe el premio Amazon Web Services Iberia Partner 2021 Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 16:36 h (CET) DXC Technology ha sido galardonada con el Premio al Partner del Año en España y Portugal como reconocimiento al papel clave que ha desempeñado ayudando a los clientes a impulsar la innovación y construir soluciones en la nube de AWS DXC España y Portugal ha recibido el galardón al AWS Global System Integrator (GSI) Partner of the Year 2021 Iberia. El premio reconoce a aquel socio consultor de AWS GSI que ha sabido aprovechar lo mejor de los servicios de AWS y ha continuado su expansión y crecimiento con AWS durante 2020.



Los Premios a los Socios de AWS reconocen a una amplia gama de socios, cuyos modelos de negocio han adoptado la especialización y la colaboración durante el año pasado. Los Premios a los Socios de AWS también reconocen a aquellos cuyos modelos de negocio continúan evolucionando y prosperando en la nube de AWS al trabajar con clientes comunes, permitiéndoles migrar y aprovechar los beneficios de AWS para sus organizaciones.



DXC está haciendo una fuerte inversión en capacitación, metodologías y herramientas para ayudar a los clientes en la Migración a la Nube, Transformación de Aplicaciones, IA, Experiencia del Cliente de próxima generación, Seguridad en la Nube, IoT e Industria 4.0. Una pieza clave de esta estrategia es el ecosistema global de socios de DXC, que sigue evolucionando para incluir socios de todo tipo, reuniendo las tecnologías en la nube que el cliente necesita para satisfacer sus necesidades empresariales.



"Como parte integral de nuestra estrategia Cloud Right™, nos sentimos orgullos del nivel de compromiso alcanzado con AWS, uno de los principales socios dentro de nuestra comunidad mundial de colaboradores. Este reconocimiento representa la inversión y el esfuerzo colectivo del equipo de DXC Iberia para ofrecer la excelencia a nuestros clientes y la innovación a su negocio", ha señalado Juan Parra, Presidente de DXC Technology para España y Portugal.



La Red de Socios de AWS (APN) es la comunidad global de empresas que utilizan AWS para crear soluciones y servicios para los clientes. AWS ayuda a los socios a crear, comercializar y vender sus ofertas proporcionando un valioso soporte comercial, de marketing y técnico sobre sus infraestructura probada, global y segura. Los socios de AWS están en una posición única para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo todo lo que AWS puede ofrecer y acelerar su viaje a la nube. AWS cuenta con millones de clientes activos y una comunidad dinámica de más de 100.000 socios en todo el mundo.



"Los socios de AWS añaden valor a los clientes en una amplia gama de industrias en todo el mundo y son fundamentales para su éxito. Nos complace reconocer a una variedad de socios a través de los APN Partner Awards EMEA 2021. Espero que trabajemos juntos para un gran 2022", dijo Antonio Alonso López, Director de Éxito de Socios de EMEA en AWS.



DXC también es usuario de AWS Marketplace. AWS Marketplace es un catálogo digital que facilita a los clientes la búsqueda, compra, consumo y gestión de software, servicios y datos de terceros que los clientes necesitan para crear soluciones y dirigir sus negocios. Actualmente existen más de 2 millones de suscripciones de software y más de 310 000 clientes que utilizan AWS Marketplace.

