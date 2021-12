Cardio hiit en Málaga para quemar grasa y mejorar la resistencia en el gimnasio Brooklyn Fitboxing Emprendedores de Hoy

Practicar ejercicio es fundamental para quemar calorías y mantener un cuerpo saludable. No solo es indispensable para las personas que buscan perder peso, sino también para cualquiera que desee conservar su tono y fuerza muscular, además de un buen funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.

El cardio hiit es una de las mejores alternativas hoy en día para eliminar grasa, mejorar la resistencia física y la capacidad cardíaca. En el gimnasio Brooklyn Fitboxing, situado en Perchel Málaga, son especialistas en el entrenamiento de cardio hiit Málaga, donde se combina con boxeo sin contacto, convirtiéndose en la manera perfecta de perder peso y lograr un cuerpo tonificado, fuerte y ágil.

¿Qué es exactamente el cardio hiit? El cardio hiit es un tipo de entrenamiento muy eficaz para perder grasa, pues permite la activación del metabolismo durante un mayor tiempo. Las siglas hiit son la abreviatura del término en inglés High Intensity Interval Training, que significa entrenamiento con intervalos de alta intensidad. En el mismo, se combinan sesiones de ejercicios de pocos minutos con movimientos cardiovasculares de gran intensidad y otros períodos igual de cortos, pero de menor magnitud o de intensidad más moderada. Normalmente, se inicia con un calentamiento a base de trote y series de sprint, para luego ir combinando ejercicios por intervalos.

El cardio hiit es muy recomendado para mejorar la capacidad cardíaca y estimular la creación de mitocondrias en las células, las cuales son necesarias para suministrar energía a la actividad celular. Además, esta disciplina logra quemar grasa de forma rápida, sin generar pérdida de masa muscular.

¿Cómo se practica el cardio hiit en el centro de entrenamiento Brooklyn Fitboxing? El entrenamiento cardio hiit Málaga que ofrecen en Brooklyn Fitboxing combina boxeo sin contacto con ejercicios de alta intensidad y es diferente al de otros centros por varias razones. En Brooklyn Fitboxing, se recibe feedback en tiempo real de la ejecución de cada uno de los movimientos. Cada sesión trabaja una coreografía que está acompañada de una selección musical especialmente diseñada para golpear el saco de boxeo en perfecta sincronización con la música.

Este tipo de entrenamiento permite quemar calorías en muy poco tiempo. Posteriormente a la sesión, el metabolismo estará potenciado en las siguientes 48 horas, en las cuales el cuerpo continuará quemando grasa.

En las sesiones se garantiza que el boxeo es sin contacto, pues cada persona utiliza un saco en particular, en el cual realiza todos los movimientos sugeridos para completar el entrenamiento.

Las clases son de 47 minutos y se dividen en 2-3 sesiones semanales. Cada una inicia con unos 10 minutos de calentamiento, seguidos de 8 rounds de golpes contra un saco intercalados con ejercicios de entrenamiento funcional, para luego culminar con 5 minutos de estiramientos.

El entrenamiento que ofrece Brooklyn Fitboxing está diseñado para cualquier persona, incluso para aquellos que sean principiantes, quienes podrán aprender a su propio ritmo y decidirán cuánto exigirse para ponerse en forma. Aquellas personas que estén interesadas en practicar deporte en compañía de una forma muy dinámica, encontrarán las instalaciones de Brooklyn Fitboxing en Callejones del Perchel, 10, 29002, Málaga.

