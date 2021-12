​Las clases de GoStudent garantizan el éxito educativo Las clases en línea ofrecen una forma flexible de aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar Redacción

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 12:37 h (CET) ¿Estás buscando un plan de estudios dedicado que ayude a tus hijos a sobresalir en sus estudios?¿Necesitas lecciones privadas en línea para ayudarlo a comprender un tema específico?¿Quieres estar seguro de que su experiencia educativa le garantizará el éxito? Si es así, las clases de GoStudent son justo lo que necesitas.



GoStudent es una startup austriaca de EdTechque ofrece cursos privados diseñados para mejorar el rendimiento escolar. Los cursos son en línea y al propio ritmo de cada alumno. Los estudiantes pueden elegir entre más de 30 diferentes tipos de asignaturas.

GoStudent entiende que, para algunos niños y jóvenes, el entorno tradicional del aula puede no ser el mejor método de aprendizaje. Por este motivo, ofrece lecciones personalizadas e individuales para ayudar a niños y jóvenes a superar sus obstáculos y sobresalir en la escuela.

Actualmente, la empresa está disponible en 22 países y se está expandiendo rápidamente. Quieren asegurarse de que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su ubicación o procedencia.

Clases en línea, flexibilidad a precios competitivos

Las clases en línea ofrecen una forma flexible de aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar. La mejor parte es que ofrece la comodidad de ver clases grabadas e incluso completar tareas en el tiempo que determine el alumno.

Hay muchas ventajas de tomar una clase en línea. Una es el coste reducido asociado con la matrícula y el ahorro en otros gastos asociados. Con los cursos en línea, los estudiantes solo pagan la tarifa del curso en lugar de pagar el transporte, el alojamiento y otros gastosque tienen que hacer frente para asistir a las clases presenciales tradicionales. Otra ventaja es la menor necesidad de tareas, ya que la mayoría de las tareas se deben realizar en casa. Por último, no hay necesidad de preocuparse por perderse una clase, ya que puede verla en línea en cualquier momento.

Clases particulares online, el nuevo aliado para los estudiantes con problemas de aprendizaje

El éxito en el aprendizaje es un esfuerzo personal. Es la búsqueda del conocimiento y la superación personal. Como humanos, lo hacemos solos, después de clase, o en clases particulares online o presenciales.

Las clases online de apoyo privadas se llevan a cabo generalmenteen los domicilios de los alumnos. De esta manera, los alumnos reciben atención y orientación personalizada en asignaturas como matemáticas, ciencias, idiomas, literatura, entre muchas otras.Algunos estudiantes se sienten más cómodos con este tipo de entorno porque pueden hacer preguntas sin sentirse avergonzados o juzgados por los demás en la clase. De ahí que muchos padres recurran cada vez más a este tipo de ayudas para sus hijos cuando tienen problemas de aprendizaje.

Un profesor particular puede tener más éxito en ayudar a un estudiante a aprender porque está menos distraído por otros niños en el aula que pueden estar interrumpiendo su proceso de enseñanza o haciéndoles difícil concentrarse en lo que están tratando de enseñar. Por todo lo anterior, las clases particulares online son el nuevo aliado para los estudiantes con problemas de aprendizaje, pero que quieren alcanzar el éxito académico.

