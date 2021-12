Cómo distinguir un buen chuletón de Ávila, por Eduardo Benito Carnicería Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 09:58 h (CET)

La pieza de carne que proviene del buey, la vaca o la ternera de la raza Avileña-Negra Ibérica es el chuletón de Ávila. Este se caracteriza por su consistencia robusta, delicioso sabor y cocción sencilla.

Debido a las características tan particulares, los consumidores deben conocer una serie de detalles para saber cómo distinguir un buen chuletón de Ávila, ya que si no se trata de la raza indicada, el resultado no será tan provechoso. En Eduardo Benito Carnicería, se ofertan piezas con etiqueta de Indicación Geográfica Protegida, que certifica el origen de la res y otorga mayor confianza.

Diferenciar un buen chuletón de Ávila Este es un plato típico de la sierra del centro peninsular que se ha extendido por todo el territorio de España debido a su calidad y fácil preparación. Para asegurar una compra de chuletón acertada, el interesado deberá considerar una serie de características.

En primer lugar, se debe tener en cuenta el tipo de corte necesario. Los buenos chuletones del Ávila provienen exclusivamente de la parte del lomo alto de la res e incluyen el hueso, ya que esta zona posee mayor carnosidad. Como resultado, se obtienen porciones excelentes y jugosas.

El chuletón auténtico se reconoce por su color, el cual debe ser rojo intenso, cercano al tono de las cerezas. En la selección, también es importante considerar la grasa. Todo buen chuletón debe tener una cantidad equilibrada de grasa infiltrada, ya que esta es la encargada del delicioso sabor. Su apariencia debe ser totalmente blanca para constatar que la carne se encuentre en buen estado. De igual forma, debe tener una capa exterior de grasa semiamarillenta que rodee sus bordes. Esta será la encargada de sellar la pieza de res y conservar los jugos internos, dando un acabado profesional.

El último y más importante paso será verificar que la carne tenga certificado IGP, que garantiza la procedencia de la proteína. Tiendas como Eduardo Benito Carnicería cuentan con dicha etiqueta.

Motivos para comprar en Eduardo Benito Carnicería La confianza de comprar productos de primera calidad es el fin que persiguen muchos usuarios. En este sentido, Eduardo Benito Carnicería destaca por comercializar diferentes piezas de carne con máxima frescura, conservación y sabor increíble debido al tratamiento natural al que son sometidas las reses.

La carnicería, ubicada en Ávila, trabaja con vacas, terneras y bueyes que han sido seleccionados de ganaderos específicos, debido a su técnica de mantener a los animales en libertad en la sierra de Gredos. Gracias a esto, la alimentación de la res es más natural y la carne no tiene químicos innecesarios.

También ofertan cortes como tomahawk, porterhouse, entrecote y T-bone. Además de cochinillo de Arévalo y queso Monte Enebro.

El negocio Eduardo Benito Carnicería lleva más de tres generaciones trabajando en la preparación y corte de carne profesional. Sus carnes pueden adquirirse desde la comodidad del hogar, en su tienda online, en toda España, excepto en las islas. Esto se debe a su atención al usuario, con entrega a domicilio de entre 24 a 48 horas después de realizar el pedido.

