Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Canarias, Premio ASEDIE 2021 Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 18:08 h (CET) Galardón entregado durante la 13ª Conferencia Internacional sobre Reutilización de la Información en el Sector Público de ASEDIE Dentro del marco de la 13ª Conferencia Internacional sobre Reutilización de la Información del Sector Público de ASEDIE, celebrada hoy en el Consejo General del Notariado, se entrega el Premio ASEDIE 2021 con el objetivo de valorar y reconocer el trabajo y la innovación de instituciones, empresas o personas que hayan impulsado el desarrollo del Sector Infomediario y con este, el del panorama económico actual a lo largo de este último año.

En esta octava edición de los galardones, el portal de Datos Abiertos del Gobierno de Canarias ha sido distinguido con el Premio ASEDIE 2021 gracias al trabajo realizado desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana y la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

Se ha enaltecido su alto grado de implicación en el impulso de la industria de los Datos Abiertos y la Transparencia, así como la relevante fuente de información en la que actualmente se ha convertido el portal de Datos Abiertos del Gobierno de Canarias tanto para las empresas infomediarias como para la ciudadanía en general.

Desde 2009 estos encuentros, organizados por ASEDIE, han contribuido a fortalecer la relación y la colaboración entre el Sector Público y el Privado, facilitando la apertura de nuevos conjuntos de datos y su reutilización. Este año se ha celebrado bajo el lema “La transparencia y la reutilización de datos como motores de crecimiento”.

La 13ª Conferencia Internacional sobre Reutilización de la Información en el Sector Público

En esta edición, ASEDIE ha cambiado el formato convencional que había seguido su Conferencia Internacional en las ediciones pasadas para convertir la sesión en una auténtica sala de foro y debate. De esta manera, se han celebrado dos mesas de debate, ambas moderadas por el Vicepresidente de ASEDIE, D. Valentín Arce. La primera de ellas ha versado sobre Transparencia y la segunda, sobre Reutilización de la Información del Sector Público y Gobierno abierto.

D. Pedro Galindo Gil, Abogado del Estado y jefe del Gabinete de Presidencia del Consejo General del Notariado, dio la bienvenida al evento. Por su parte, el Presidente de Asedie D. Ignacio Jiménez presentó el acto, inaugurando esta 13º edición sobre la reutilización de la información del Sector Público,

Asistieron como ponentes: la Senadora del PP y miembro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno Dª Teresa Ruiz-Sillero, el Subdirector General del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, D. Francisco Javier Amorós y el Responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de prevención de Blanqueo, del Consejo General del Notariado D. Mariano García Fresno que participaron en la primera mesa de debate bajo el lema Transparencia y colaboración, claves para el Sector Infomediario. En esta se recalcó el impacto y la importancia que ha tenido la firma de convenios y la colaboración para lograr el impulso de la economía del dato en España. “La transparencia es un antídoto para la corrupción. Se requiere de una acción proactiva” afirmaba la Senadora. Otro de los temas importantes discutidos fueron las propuestas para la reforma de la ley de Transparencia y Buen Gobierno.

En el segundo debate sobre la Actualidad y retos de la reutilización de los datos se trataron temas relacionados con el Nuevo Decreto-Ley que traspone la directiva RISP, el silencio administrativo, la Oficina del dato y los 6 conjuntos de datos de alto valor. En este debate participaron D. Juan Manuel Rodríguez Poo, Presidente del Instituto Nacional de Estadística, D. Olivié Bayón, Director General de Gobernanza Pública y Dª Marta Saavedra, Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias

No se debe olvidar la presencia de la Comisión Europea y de la representación permanente de España ante la UE que abordaron los nuevos retos a los que se enfrenta el continente europeo en materia de Open Data. D. Szymon Lewandowski, DG Connect, Data Policy and Innovation y D. Carlos Romero, Consejero de Transformación Digital, Representación Permanente de España ante la UE, contribuyeron al evento con dos ponencias breves, a modo de preludio de las mesas de debate. D. Carlos Romero habló, entre otros aspectos, de la primera normativa de Inteligencia Artificial a nivel global que aprobará la Unión Europea, así como, de la presidencia española del Consejo Europeo a partir de 2023, siendo esta la ocasión para que España inspire nuevas iniciativas y ASEDIE transmita a Europa las inquietudes y prioridades del sector.

El Presidente de ASEDIE, D. Ignacio Jiménez cerró el acto remarcando el hecho de que estaban inmersos en una nueva revolución basada en la digitalización e instando a la apertura de nuevos ámbitos de comunicación y colaboración como, un año más, ha llegado a ser la Conferencia Internacional de ASEDIE.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Portal de Datos Abiertos del Gobierno de Canarias, Premio ASEDIE 2021 El Subsecretario de Turismo de Chile visita España por primera vez tras la pandemia Madavi inicia su etapa expansiva, más internacional que nunca y 100% digital ¿Cómo ahuyentar gatos de las plantas? Remedios y soluciones efectivas El gasto promedio durante el Black Friday / Cyber Monday en los comercios de Shopify en España sube más de un 20%