Escribir y publicar un libro propio de edición limitada

Resulta curioso que el 81% de los americanos, según una investigación del New York Times, quiere escribir un libro y solo un 1% lo consigue.

Dani Di Maggio comparte su experiencia personal y sus conocimientos para ayudar a escribir y publicar un primer libro. Guiará en el proceso de escribir, publicar, comercializar y vender un libro propio de edición limitada. Con más de 5 años de experiencia como editor en Libri d’Impresa, Di Maggio conoce qué se necesita para escribir un bestseller. Sus sesiones de coaching están diseñadas para escritores que quieren el apoyo de alguien que ha pasado por eso antes; él entiende las luchas que vienen con el lanzamiento de un nuevo negocio o producto.

¿Qué hay detrás del acto de ponerse a escribir un libro? Lo que pasa es que muchas personas piensan que escribir un libro es simplemente ponerse delante de un ordenador y empezar a escribir. Cuando se ponen, se dan cuenta de que es mucho más que eso.

Es necesario profundizar en los diferentes puntos que representan una limitación para toda esta gran población que no logra llegar a su objetivo. En primer lugar, hay que considerar el aspecto psicológico: el miedo a ser juzgado, a no ser lo suficiente, a crear algo que ya muchas personas han escrito y mucho mejor o no saber cómo hacerlo, qué recorrido tomar. ¿Cómo se puede lograr superar estos primeros obstáculos? Dani Di Maggio explica que siempre va a ser un libro muy diferente si se pone la esencia propia. Nadie puede tener la misma, así que será difícil que se pueda crear algo ya leído. Además, para hacer un buen trabajo y evitar que salga algo de lo cual la persona se vaya a arrepentir, es importante apoyarse en un mentor preparado que saque lo mejor de uno mismo para el libro. A los emprendedores les pasa mucho de quererlo hacer todo por su cuenta sin alguien que les dirija. Lo mismo pasa cuando se aprende a conducir. Se puede hacer por cuenta propia, tomarse mucho tiempo y arriesgarse a sufrir un accidente y a no querer más conducir o bien dejar que un guía explique cómo hacerlo y todos los trucos para ir directo hacia el objetivo.

Otro elemento que representa un obstáculo para lanzarse a la escritura es que muchos se centran solamente en la escritura del libro. Cuando llega el momento de la publicación se quedan en blanco. Como si el libro se vaya vendiendo solo. Hay una herramienta muy importante que se llama marketing que es fundamental, también en el sector de los libros. Si uno decide apoyarse en una editorial, ya se encargan ellos, aunque muchas editoriales se enfocan más en los libros que tienen más listón, dejando los pequeñitos a su suerte. Así que, también en este caso, hay que aprender estrategias para que el libro se haga viral y se pueda difundir más.

Un último aspecto que representa un límite a la hora de escribir un libro es el elemento económico. Por un lado, no se quiere invertir nada de dinero haciéndolo todo “en casa”, con una edición barata y una portada hecha en Canva y, por otro lado, se espera hacerse millonario a través del libro. Así que, tal como comenta el mentor de escritores Dani Di Maggio, hay que invertir en un buen corrector de texto, en un editing profesional, en una portada atractiva y con alta definición y no esperar a vivir de las ventas que el libro da, porque hay que considerarlo como un abre puertas para el negocio y la marca personal, que permite crear autoridad y difundir el método o las herramientas de manera ordenada e impactante.

Así que, para que este 1% pueda subir, es necesario mucho compromiso, tomar esta tarea de manera seria, tomando todos los beneficios que un libro puede dar a nivel de autoridad, de importancia en el nicho elegido y como guía que acompañe en el recorrido y que haga fácil el camino,para llegar a finalizar algo que muchos dejan a medias por falta de conocimiento. “De hecho, en mis clases los escritores crean una sinergia que les permite avanzar acompañados hacia el objetivo final”, comenta Dani Di Maggio, “porque, en general, el trabajo de un escritor es solitario y está sujeto a muchos desafíos y, si se hace apoyándose en un grupo de trabajo y en un mentor, todo eso empuja al escritor a tener alto el compromiso y la energía para finalizar su obra. Esa es la magia que la gente vive en mis cursos”.

Ahora, no hay excusas. Si se quiere escribir un libro y se han reconocido estos bloqueos, ahora se tiene la receta para ir adelante con el proyecto y subir este pequeño porcentaje de escritores que cumplen con su objetivo para el bien de la sociedad, que podrá leer algo muy original.

“Has estado soñando con vivir tu mejor vida, hay pocas cosas más poderosas que publicar tu primer libro. Si te parece un sueño imposible hacer que esto suceda por ti mismo, debes saber que puedo ayudarte. Solo hace falta un poco de planificación y algo de determinación. Una vez que publiques tu primer libro, no hay límites en lo que puede suceder después, en términos de éxito o ingresos que se generarán a partir de este logro. Así que empieza hoy mismo la obra que será tu gran proyecto y que te permitirá alcanzar el éxito en el futuro”, concluye Di Maggio.