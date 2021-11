La cadena Fersay inaugura su córner número 60 en Bailén Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 13:20 h (CET) Con este nuevo punto de venta, que Fersay inaugura en una tiendas con más de 50 años de experiencia, ya son 60 corners repartidos por España y Portugal Fersay inaugura su córner número 60 en Bailén, a 39 kilómetros de Jaén y con una población de algo más de 18.000 habitantes.

Su gerente, Juan Gómez Padilla, con mas de 50 años de experiencia, inauguró esta tienda hace 24 años y da trabajo a 6 personas. En la tienda hacen todo tipo de reparaciones de gama blanca, marrón, Pae y aire acondicionado.

A partir de ahora, también ofrecerán a sus clientes las mas de 150.000 referencias que Fersay tiene en su catálogo. Los clientes, podrán recoger sus pedidos en la tienda como punto de recogida o ir a comprar la pieza que necesitan y recibirla en menos de 24 horas ofreciendo así a sus clientes soluciones rápidas y efectivas.

La experiencia de este negocio junto con el rápido y amplio servicio de Fersay, hará que esta tienda incremente sus clientes y tráfico de afluencia ofreciendo soluciones de todo tipo a todos los habitantes, no solo de Bailén si no de toda la comarca de Sierra Morena, que compran en esta localidad.

Para Fersay, es el córner número 60 y sigue expandiendo su marca por toda España y Portugal a través de esta modalidad de negocio en la que ha encontrado nuevas oportunidades de expansión a la vez que hace crecer a sus clientes de una manera asequible y sencilla.

Mas información en www.fersay.com

Más información sobre Fersay:

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,2M€ en 2020.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

