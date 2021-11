Ediciones Labnar, una editorial que publica escritores noveles de calidad Trabajan bajo el sistema de edición tradicional: los escritores no deben hacer ninguna aportación económica para la publicación de su libro Redacción

martes, 30 de noviembre de 2021, 11:31 h (CET) La editorial Labnar fue creada para publicar historias de nuevos autores de un modo profesional, transparente y comprometido. La propuesta se especializa en narrativa juvenil, young adult y novela contemporánea, fantástica, histórica y negra.

Ediciones Labnar es una editorial española que nació en Sevilla para brindar la oportunidad de publicar sus obras a autores noveles. Trabajan bajo el sistema de edición tradicional: los escritores no deben hacer ninguna aportación económica para la publicación de su libro. Desde la editorial realizan una selección exhaustiva de los manuscritos. Sus publicaciones –una media de cuatro títulos al año– se especializan en narrativa juvenil, young adult y novela contemporánea, fantástica, histórica y negra. Algunos de sus títulos son: ‘Ylandra. Tiempo de osadía’ de Roberto Navarro Montes, ‘Nunca digas tu nombre’ de Jackson Bellami y ‘El pez globo’ de José Ángel Ríos.

José Ángel Ríos - ‘El pez globo’. En 1992, Sevilla se convertía en un escaparate al mundo. Tras sanear las cloacas de sus calles, la capital afloraba en un jardín de azahar y progreso, donde las ratas más delincuentes encontraron oscuros rincones para anidar y esperar al gran día: la inauguración de la Expo’92. El evento que haría brillar a la ciudad, abría sus puertas para servir en bandeja a todos los visitantes lo que Sevilla les ofrecía. Entre edificios que pasarían a la historia, Luis Guevara y el Cobra, abogado y narcotraficante respectivamente, se frotaban las manos ante la exclusiva oportunidad de hacer del tráfico de drogas un estilo de vida. La inminente explosión de turismo provocó que toda organización criminal, por pequeña e insignificante que fuese, quisiera un trozo de aquel delirante pastel de polvo blanco, anhelado por influyentes empresarios, altos funcionarios del Estado, prostitutas, policías corruptos… Todos demandaban de la Exposición Universal algo más que un bonito recuerdo. El Cobra y Guevara tenían el plan perfecto, nada debía fallar. Hasta que el pasado se hizo presente. Y, como diría cualquiera de los dos, todo se fue a la puta mierda.

Jackson Bellami - ‘Nunca digas tu nombre’. Connor Payton lo tenía todo, pero ya no tiene nada. Tras una horrible fiesta, Connor ha muerto. El joven construyó una peligrosa vida a su alrededor que le ha llevado a dejar de existir. Al menos, como un chico normal. Su fantasma está atrapado en el laberinto de mentiras, promesas vacías y chantajes que él mismo creó. Ahora, sin sueños con los que obsesionarse, su único deseo es averiguar la verdad. Y piensa prender fuego a Valley Rock si es necesario. Su mejor arma: poseer a todos a su alrededor para obtener respuestas. Porque solo alguien cercano pudo acabar con su vida. Su mayor inconveniente: conocer el nombre de la persona para poder entrar en su cuerpo. Y nadie es quien dice ser. Connor se forjó demasiados enemigos. Cualquiera podría ser su asesino. El tiempo en este mundo se le acaba. Las sombras reclaman su alma.

‘Ylandra. Tiempo de osadía’. Es época de cambios en la República de Ylandra y la quietud de una calma tensa se quiebra ante los brotes de conspiraciones, vendettas y traiciones. Las elecciones para cubrir el puesto de gobernador del oeste se convierten en escenario de la rebelión de los esclavos anirios. Un alzamiento alentado por un misterioso asesino de terratenientes conocido como el Inferus. La Escuela, una institución que instruye a jóvenes con dones extraordinarios y los forma como maestros, ve peligrar la estabilidad y hegemonía con las que ha guiado y apoyado a los gobiernos de la República durante siglos. La premonición que asalta a uno de sus maestros anuncia su propia destrucción, mientras el Estado del Norte abre viejas heridas al mantener la ocupación de un territorio que no les pertenece. Entre tanta turbación, los susurros de una profecía olvidada se extienden por una fortaleza oculta, donde la prohibida y creída extinta Orden de Addai decide acudir a sus eternos enemigos para evitar el destino de Ylandra. Depositan la última esperanza en el maestro Aleyn Somerset, señalado como traidor y genocida. Alguien a quien todos dan por ajusticiado y muerto. La amenaza del fin ya ha comenzado a cumplirse. Los Tres han despertado y su odio lo consumirá todo. Dioses que sembrarán el caos frente a hombres divididos. No hay lugar para la cobardía. Es tiempo de ser osados.

Contactos www.edicioneslabnar.com www.instagram.com/edicioneslabnar

