Fred Perry y Lacoste lideran a la multimarca online Who Killed Bambi? Emprendedores de Hoy

lunes, 29 de noviembre de 2021, 19:00 h (CET)

La moda británica y francesa siempre se han caracterizado por combinar la elegancia con la simplicidad, teniendo como resultado grandes vestuarios icónicos y de tendencia. Ya sea para ocasiones de gala, outfits más casuales o estilos más sport, estas culturas siempre contarán con una buena acogida en el mercado de la moda.

Empresas multimarca de moda como Who Killed Bambi? apuestan por marcas pioneras, siendo Lacoste y Fred Perry dos de las más vendidas, tanto en la tienda online como en la física, donde también comercializan otras marcas como Ellese, Rains, Ecoalf, Volcom, entre otras.

Lacoste y Fred Perry, marcas referentes de la tienda Who Killed Bambi? Lacoste y Fred Perry son firmas reconocidas en el mercado de moda europea. La primera fue creada en Francia por el reconocido francés René Lacoste, un jugador profesional de tenis que tuvo en este mismo deporte la inspiración para el diseño de sus colecciones, exceptuando el tradicional polo, inspirado en el juego del polo, que se ha convertido en un referente de la marca.

Por otro lado, las tendencias británicas se ven reflejadas en el concepto que propone la marca Fred Perry, que al igual que Lacoste, se inspira en deportes como el tenis o el futbol para diseñar gran parte de colección, que llegó a las tiendas de la mano de su creador Fred Perry en sociedad con Tibby Wegner.

Ambas marcas han consolidado su nombre en el mercado internacional de la moda, convirtiéndose en grandes referentes de los estilos casuales, debido a la sencillez de sus modelos sin dejar de ser piezas de calidad y sofisticadas.

Amplio catálogo con las mejores piezas de Lacoste y de Fred Perry Lo que más destaca de la tienda es la gran variedad de piezas que ofrece, que están a disposición del cliente tanto a través de su comercio físico como online. De la marca Lacoste destacan los jerséis, la camisa tipo Oxford y los tradicionales polos, que presentan múltiples posibilidades de diseños y de colores, sin dejar a un lado las camisetas, sudaderas y accesorios como hats o las tradicionales gorras.

Por otra parte, en la sección de la marca Fred Perry lideran las camisetas y sudaderas, caracterizadas por la simplicidad en su diseño, cálidos colores y composiciones, fieles al estilo de la moda británica. También en el catálogo de la tienda Who Killed Bambi? se pueden encontrar polos, jerséis y gran variedad de calzado proveniente de la firma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.