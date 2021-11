Nace el Aceleradorecommerce.es para rentabilizar las tiendas online Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 12:33 h (CET) Aceleradorecommerce.es es la plataforma de servicios para el ecommerce que engloba un completo grupo de empresas colaboradoras especializadas en ofrecer servicios de Marketing digital y servicios complementarios a las tiendas online B2B y B2C en cualquier fase del negocio, desde la apertura de una nueva tienda, pasando por solucionar la falta de ventas de las tiendas ya activas, hasta la expansión de aquellas consolidadas que desean alcanzar nuevos mercados y aumentar sus ventas Aceleradorecommerce.es propone soluciones ecommerce seguras, escalables, hiperconectadas, multicanal, con procesos ágiles de compra, mejorando la experiencia del cliente, buscando aumentar el valor del cliente, la fidelización y acompañadas de estrategias de marketing específicas para cada situación, basadas en una previa recopilación y análisis de datos.

Los negocios digitales pueden generar mucho dinero y ser muy productivos, se pueden automatizar tareas y recoger mucha información para una continua evolución. No obstante, también requiere de una inversión inicial y otra mensual a tener en cuenta y dejar en manos profesionales los múltiples de servicios de marketing que deben ser llevados a cabo para evitar el fracaso.

El simple hecho de montar una tienda online no implica tener ventas. Atraídos por la idea del éxito y la gran facilidad para crear una tienda online sin tener conocimientos y escasos recursos, anima a empresarios y usuarios a crear tiendas online que finalmente cierran o acaban siendo tiendas zombis entre un mar de tiendas de internet con negocios que las sustentan malgastando el dinero y el tiempo.

Aceleradorecommerce.es ofrece la oportunidad de tener un negocio digital rentable. Va destinado a empresas de cualquier tamaño, desde micronegocios a grandes multinacionales que quieran crear su ecommerce o incrementar las ventas de su tienda online. Se trata de una plataforma que trabaja en agilizar los procesos de compra en internet, mejorar la experiencia del usuario, analizar los datos para evolucionar, aumentar los canales desde los que vender, mejorar el posicionamiento web y marca, automatizar tareas, mejorar la atención hacia los clientes, escuchar los consejos de los clientes para evolucionar, personalizar, crear nuevas experiencias y un sinfín de servicios que buscan la atracción de usuarios, conversión de clientes, su satisfacción y fidelización.

El equipo de colaboradores del Aceleradorecommerce.es, presentan toda una declaración de intenciones, una estrategia planificada y acciones coherentes para lanzar las ventas de los negocios en internet, sobre una solución viable, estable, escalable, efectiva y rentable.

A través de la plataforma, atienden y estudian el caso sin compromiso, poniendo en contacto de forma gratuita, a clientes interesados en aumentar las ventas, con colaboradores experimentados acordes al perfil del cliente para ofrecerles la atención y servicio personalizados que necesita.

La plataforma ofrece todo tipo de servicios enfocados a mejorar cualquier sector del ecommerce; desde Diseño web, producto y packaging, Programación Web y configuración de Plataformas ecommerce, Marketing digital y Publicidad, Paquetería y Micrologística, Comercio exterior, Hosting, servicios de Adaptación Legal ecommerce y de Formación para los que empiezan y los expertos que desean seguir completando su formación con otras técnicas.

Aceleradorecommerce.es distingue a las tiendas online entre 3 fases, donde estudia cada caso y ofrece una solución personalizada para cada cliente:

Fase Incubadora: Se le hace al cliente un estudio de mercado, viabilidad, plan de Marketing personalizado, revisión del proceso de venta y finalmente el diseño, creación y despliegue de la tienda online con el correspondiente trabajo mensual de marketing.

Se le hace al cliente un estudio de mercado, viabilidad, plan de Marketing personalizado, revisión del proceso de venta y finalmente el diseño, creación y despliegue de la tienda online con el correspondiente trabajo mensual de marketing. Fase Lanzadera: Se lleva a cabo una auditoría tras la recolección de datos necesarios para analizar la competencia, audiencia, experiencia del usuario, ofertas de productos y servicios, el proceso de venta, la adecuación de la plataforma ecommerce y las estrategias en uso para identificar los posibles fallos y deficiencias que impidan lograr los resultados esperados y rehacer la planificación del marketing.

Se lleva a cabo una auditoría tras la recolección de datos necesarios para analizar la competencia, audiencia, experiencia del usuario, ofertas de productos y servicios, el proceso de venta, la adecuación de la plataforma ecommerce y las estrategias en uso para identificar los posibles fallos y deficiencias que impidan lograr los resultados esperados y rehacer la planificación del marketing. Fase Aceleradora: Donde una tienda online consolidada desea seguir creciendo para lo que requiere plataformas ecommerce potentes y modernas con funcionalidades específicas, herramientas avanzadas de análisis y un reenfoque del marketing que permita aumentar el valor del cliente, mejorar la fidelización, llegar a nuevos clientes mediante nuevos canales, conquistar nuevos mercados y optimizar todos los puntos de la web para lograr un incremento de visitas y que se traduzcan en un aumento de ventas. Si es propietario de un negocio y desea hacerse un hueco en internet para aumentar sus ventas, esta novedosa plataforma se presenta como la solución idónea que le proporcionará los servicios y herramientas para lograrlo. El equipo de empresas colaboradoras le guiará hacia el éxito de forma consolidada.

Puede solicitar información gratuita y sin compromiso a través de un formulario en Aceleradorecommerce.es.

Si quiere unirse a su grupo de empresas colaboradoras, la plataforma también facilita un formulario de contacto donde podrá resolver cualquier duda.

