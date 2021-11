​Noche de gala en el décimo aniversario de Expo Moda 'Centroamérica Fashion Weekend 2021' A lo largo de diez años, este evento se ha convertido en una fuente de emprendimiento para muchos diseñadores Redacción

lunes, 29 de noviembre de 2021, 11:03 h (CET) La noche del sábado 27 de noviembre, se llevó a cabo la décima edición de Expo Moda, denominada “Centroamérica Fashion Weekend 2021”, donde modelos, artistas y diseñadores nacionales e internacionales se dieron cita en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío en Managua.

Días previos al evento, Freddy Martínez, Director de dicha academia, les brindó capacitaciones a los modelos, a quienes les impartieron clases de expresión corporal, diseño de imagen y cultura general, impartidas por expertos en la materia.La ceremonia de este excepcional evento dio inicio con la presentación del ballet folclórico Ometepelt, dirigido por el maestro Bismarck Gámez.



La primera diseñadora en mostrar su colección de bisutería fue, Karla Noguera, de Creaciones Innova, que lucieron niñas alumnas de EXPO MODA, y le siguió Maxim Hodgson, presentando su línea exclusiva de la Costa Caribe. Alexander Casty e Ivis Quintero, de Beauty Art hicieron gala de su presentación al mostrar la colección Summer Vibes y Summer Forever, al igual que la tienda Jalore Store, presentado por Jathleen López y La diseñadora salvadoreña Leonor Castellanos, presentó su colección de prendas de la marca Upon a Satar Nicaragua.



“Me ha gustado mucho la experiencia, muy gratificante, he aprendido muchas cosas que en otros certámenes no había visto, aprendí con las capacitaciones y sobre todo a ser sociable”, dijo Jorge Martínez, con experiencia de dos años, pero primera vez en EXPO MODA.

Música y poesía

La poesía y la música no pudieron faltar en este magno, evento, la poeta nicaragüense, Nuby Wong, deleitó con un poema dedicado al bicentenario de Centroamérica, también se realizó un homenaje al Príncipe de las letras Castellanas, Rubén Darío, a través de la pasarela Musas Darianas, bajo la melodía de la violinista Eylin Palma, quien ejecutó los temas: Nicaragua, Nicaragüita, Nicaragua mía y Perjúmenes de mujer.“Me siento muy emocionada, ya que es la primera vez que toco en un evento de esta magnitud, el cual me ha parecido muy bonito, y sobre todo la disciplina con la que se realiza”, afirmó Eylin.

La asesora cultural, escritora y diseñadora, Albert Hernández, presentó su colección Ecofashion, 16 modelos lucieron sus más grandiosas piezas; EXPO MODA ha sido una magnífico espacio donde me he sentido como en casa, me ha permitido desarrollarme como diseñadora emergente y poder aprender de los otros, afirmó la diseñadora.

“Vamos a seguir con EXPO MODA, yo les hago la invitación a los jóvenes diseñadores a que ingresen a esta academia, esta ha sido una gran plataforma para proyección y preparación de modelos y emprendedores”, dijo la diseñadora Palestina, Sainab Samara, quien presentó su colección Carisma 2021.

El evento cerró la noche con un gran homenaje al bicentenario de Centroamérica, con una pasarela de niñas que lucían trajes típicos de cada país centroamericano. A lo largo de 10 años EXPO MODA se ha convertido en una fuente de emprendimiento para muchos diseñadores que han llegado a ser reconocidos tanto nacional como internacionalmente.

En el siguiente enlace podrá mirar un vídeo en el cual las y los modelos hacen pasarelas durante el evento que se realizó la noche del pasado 27 de noviembre: https://fb.watch/9zXV1QNfYS/

