Las buenas opiniones de las tiendas que venden los productos de Grupo Reprepol

sábado, 27 de noviembre de 2021, 10:00 h (CET)

En el sector de la moda, así como en cualquier otro, si no se cuenta con experiencia para emprender, es complicado abrir un nuevo negocio que permita obtener beneficios.

En estos casos, una de las mejores opciones es dejar en manos de una empresa especializada, como Grupo Reprepol, todo el proceso de apertura: crear la empresa, montar la tienda al completo y completarla con todos los productos que se desean vender. Esta empresa con casi tres décadas de historia ha creado este método tan innovador con el objetivo de ayudar a las personas que desean abrir su propia tienda de moda infantil, funcionando como monomarca o multimarca.

Asimismo, cabe destacar que esta distribuidora y fabricante de ropa infantil solamente se centra en el sector de la moda infantil y que, actualmente, se ha convertido en una de las más reconocidas a nivel internacional, avalada por tiendas grupo Reprepol opiniones.

El modelo de negocio de Grupo Reprepol Grupo Reprepol ha sacado adelante uno de los modelos de negocio más innovadores del mercado: la tienda Monomarca. Este sistema, parecido a una franquicia, permite abrir una tienda de moda infantil a cualquier emprendedor, con el respaldo y la seguridad de un gran grupo con una larga trayectoria en el sector retail de la moda infantil, donde acompañará al emprendedor en todo su proceso. Esta compañía ya cuenta con una gran variedad de tiendas en España y alrededor de todo el mundo que avalan sus capacidades.

En primer lugar, se ocupa de planificar cómo será la empresa, la estrategia de negocio que llevará a cabo y la imagen de marca y proporciona un sistema informático propio de Reprepol personalizado para poder optimizar todas las tareas. Después, se ocupa del diseño de la tienda y de la decoración, distribución, etc. Todo este proceso es compartido con el cliente para que pueda indicar cuáles son sus gustos y requerimientos para que la tienda sea tal y como lo desea.

Cuando la tienda ya está terminada, Reprepol proporciona al propietario un catálogo amplísimo de producto con más de 8.000 referencias de moda infantil que pueden ir desde los 0 años hasta los 18 años. Asimismo, se ocupa del asesoramiento de todos los productos necesarios para el negocio y se los muestra antes de la venta. Entre los productos de moda para los más pequeños, se pueden encontrar accesorios, calzado infantil y ropa, de las últimas tendencias y al mejor precio y adaptado a cada época del año.

Los beneficios de formar parte de Grupo Reprepol Grupo Reprepol, con el fin de acoger a la mayor cantidad de asociados y adaptarse a las necesidades de cada uno de ellos, ofrece dos tipos de negocio a los emprendedores.

En primer lugar, se encuentra el sistema de tienda monomarca. Este permite que los asociados entren en el grupo, pero sin la necesidad de pagar canon ni royalties, para obtener su propia imagen de marca. Además, el asociado puede escoger una de las marcas del portafolio de Reprepol, así como gozar de una asesoría exclusiva para que puedan escoger el mejor modelo de tienda y siempre con el aval de la empresa y financiación adecuada a sus necesidades sin intereses. Asimismo, una de las ventajas más destacadas es que cuando acaba la temporada, Reprepol puede recoger parcialmente la ropa de las tiendas que no haya sido vendida durante la temporada, para asegurar que no hayan perdidas.

En segundo lugar, el otro proceso para unirse al grupo es el sistema de tienda multimarca. En este, además de las ventajas del anterior, los responsables de las tiendas pueden incluir en sus establecimientos los productos de cualquier marca perteneciente siempre al portafolio de marcas propias de Reprepol.

En cualquier caso, los márgenes comerciales que cada emprendedor puede llegar a percibir, superan el 2,2 y 2,5. Esto es suficiente para generar grandes beneficios y ser una de las mayores empresas en el sector de la moda infantil.

