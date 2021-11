La guía definitiva para encontrar el suero perfecto de marcas como Medik8 u Omorovicza Comunicae

sábado, 27 de noviembre de 2021, 09:01 h (CET) Un manual para encontrar el principio que responde a cada necesidad, aprender a combinar varios sérums o acertar en su orden de aplicación A pesar de su extendido uso, los sueros faciales son los productos de belleza cuyo modo de uso genera más dudas. La gran variedad de productos y principios activos existentes hacen que la compra de un suero de tratamiento se convierta en una auténtica aventura repleta de cuestiones técnicas, haciendo que en ciertas ocasiones se simplifiquen las rutinas por miedo a no dar con el suero perfecto para las necesidades concretas de la piel. Compartimos aquí la guía definitiva para encontrar el suero ideal según los objetivos marcados que se deseen alcanzar, así como las respuestas a las dudas más comunes.

Orden de aplicación

La piel es un órgano poroso que absorbe todos los productos que se aplica sobre ella, pero si se desea hacer uso de varios sueros en una misma rutina de belleza que cumplan distintos objetivos, es importante conocer el orden de aplicación para lograr los máximos beneficios. Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza explica: “en el mercado existe una gran variedad de sueros de tratamiento aptos para ser combinados entre sí, pero para que la piel logre beneficiarse al máximo de todos sus principios activos debemos seguir un orden correcto, comenzando por las texturas a base de agua, y continuando con las texturas en aceite”. En el caso de las texturas en emulsión la técnica añade, “los sueros tipo emulsión, al contar con una textura con un poco más de cuerpo que los sueros en base acuosa y en aceite, deben aplicarse justo después, dejando siempre un espacio de tiempo de unos segundos entre producto y producto para que la piel pueda absorberlo correctamente”.



Otro dato a tener en cuenta es que siempre y cuando los sueros tengan texturas similares, se deberá aplicar en primer lugar el sérum que trate la preocupación principal de la piel, y seguir con el que complemente ese objetivo.



La combinación perfecta

Para lograr una completa rutina de tratamiento que ayude a mantener una piel sana y joven es importante contar siempre con productos ricos en antioxidantes que ayuden a proteger la piel de los radicales libres, este tipo de productos suelen ser ricos en vitaminas, como es el caso de la vitamina C, o el extracto de te verde, muy común en la formulación de sueros de uso diurno por su capacidad iluminadora, perfecta para aportar ese efecto buena cara a la piel tan deseado al despertar. Al mismo tiempo, para lograr mejorar el aspecto y salud de la piel, es de vital importancia incorporar sueros con capacidad transformadora de la piel, activos que ayuden a perfeccionar y tratar los signos más visibles de la edad como son las líneas, arrugas y pérdida de firmeza. En esta categoría, se encuentran una gran variedad de formulaciones, partiendo de principios activos tan conocidos como los retinoides de última generación, con capacidad antiedad, o el más exótico loto de nieve, famoso por aportar grandes beneficios reafirmantes.

A la caza del suero perfecto

Para perfeccionar

La firma húngara Omorovicza famosa por formular sus productos con aguas termales sanadoras ricas en minerales, cuenta con Instant Perfection Serum, un perfeccionador de la piel hidratante, de textura ligera transparente y sin aceites, que penetra profundamente en la piel dejándola suave, fresca y rejuvenecida. El aspecto de las líneas, arrugas y poros disminuye instantáneamente, revelando una tez luminosa. “Formulado con células madre de narciso que mejoran la luminosidad, igualan el tono de la piel y ayudan a revertir los daños causados por el sol; xilitol para rehidrata las células de la piel facilitando la transferencia de agua intercelular y ácido hialurónico para ayudar a rellenar la piel y a mantener la humedad”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de la firma húngara.

Instant Perfection Serum de Omorovicza

Precio: 109€. Disponible en purenichelab.com

Para hidratar

Un suero de agradable textura acuosa que trabaja para aportar hidratación intensa aprovechando todo el poder del ácido hialurónico de múltiple peso molecular. “Este principio activo tiene una capacidad única para atraer y retener más de 1.000 veces su propio peso en agua, el ácido hialurónico atrae la humedad de la atmósfera hacia la piel, dejando la tez nutrida y flexible al tiempo que potencia la síntesis de colágeno para rellenar líneas finas y restaurar la luminosidad, firmeza y lograr una piel de aspecto más juvenil”, explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma británica Medik8. Hydr8 B5 Intense de Medik8 también contiene vitamina B5, conocida como pantenol, esta vitamina ayuda a la piel a retener la humedad, al mismo tiempo que favorece la regeneración de las células de la piel.

Hydr8 B5 Intense de Medik8

Precio 75€. Disponible en medik8.es

Para restaurar la vitalidad y mejorar la textura

Midnight Renewal de Omorovicza ofrece un impulso instantáneo a la piel, aportando suavidad, paridad de tono y luminosidad. Reduce la apariencia de líneas finas, arrugas y signos de fatiga, así como aumenta la elasticidad y la hidratación. Además, refuerza la función de barrera de la piel para que esté saludable, mientras que trabaja en la síntesis de colágeno y elastina de forma exponencial, lo que da como resultado una piel más firme, más suave, con una mejor textura y de aspecto más uniforme. “Está formulado con retinal de última generación (retinaldehído), que es una forma estable y no irritante de vitamina A, que se convierte en ácido retinoico en un solo paso de metabolización. Promueve la producción de colágeno, acelera la rotación celular, reduce las líneas finas y las arrugas y suaviza la complexión”, explica Estefanía Nieto.

Midnight Renewal de Omorovicza

Precio: 155€. Disponible en purenichelab.com

Para líneas y arrugas

Essential Fx Acyl-glutathione Deep Crease Serum de Perricone MD es un suero altamente potente para tratar líneas y arrugas de la piel. “Una fórmula concretamente indicada para tratar las líneas y arrugas más severas, incluidas las arrugas marcadas de la frente y los pliegues más persistentes alrededor de los labios y los ojos. Está formulado con Acil-Glutatión un maestro antioxidante compuesto por tres aminoácidos, capaz de potenciar la piel frágil ofreciendo protección y reparación”, apunta Raquel González, directora de formación de Perricone MD. Un suero infusionado con una mezcla de aceites de semilla de linaza, chía y semilla de macadamia para restaurar la flexibilidad y devolver la luminosidad saludable al hidratar y mejorar la barrera protectora de la piel.

Essential Fx Deep Crease Serum de Perricone MD

Precio 165€. Disponible en perriconemd.es

Para manchas y tono desigual

Oxy-R Peptides de Medik8 es un suero peptídico iluminador de alta intensidad. “Un suero con oxyresveratrol estabilizado al 1%, uno de los agentes iluminadores más poderosos del skincare, extraído naturalmente de la familia de las moras. Ayuda a bloquear la acción de la tirosinasa para transformar los tonos de piel apagados y desiguales”, comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Está diseñado para mejorar la apariencia de manchas visibles de la edad, hiperpigmentación, tonos de piel desiguales e hiperpigmentación post inflamatoria por imperfecciones. Su textura sedosa no grasa se funde fácilmente en la piel aportando al mismo tiempo hidratación gracias a su composición rica en ácido hialurónico.

Oxy-R Peptides de Medik8

Precio 75€. Disponible en medik8.es

Para reafirmar e iluminar

Snow Lotus Lifting Serum de la firma coreana Boutijour aporta un efecto lifting iluminador. “Formulado con un 97,7% de ingredientes naturales, este delicado suero facial logra aportar grandes beneficios reafirmantes gracias a su composición rica en loto de nieve, un excelente agente para mejorar la elasticidad y la resistencia de la piel, combinado con Camellia Sinensis, de donde se extrae el té verde, conocido por ser rico en antioxidantes altamente eficaces para atacar los radicales libres causados por la radiación ultravioleta”, argumenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Un producto de textura sedosa delicado y altamente eficaz para tartar las pieles apagadas con falta de firmeza.

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour

Precio: 72€. Disponible en purenichelab.com

