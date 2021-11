La carta de Papá Noel en Carta Personalizada Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de noviembre de 2021, 13:17 h (CET)

La frase con la que comienza la carta que llenará de ilusión a los niños y niñas que la reciban y que permanecerá como uno de los recuerdos más felices de las navidades es “Soy Papá Noel y te escribo desde el Polo Norte”.

Este regalo puede estar en manos de los más pequeños de la casa antes de Nochebuena gracias a la creatividad y el amor con el que Judith Navarrete ha concebido su proyecto Carta Personalizada. A partir de cartas únicas, despierta miles de sonrisas en niños y niñas cuando reciben la respuesta de Papá Noel a sus peticiones, con mensajes tiernos y motivadores.

Tres pasos sencillos y rápidos para crear el mensaje Desde la página web de Carta Personalizada los padres pueden contactar con el elfo Alabastro, quien lleva años apoyando a Papá Noel a responder las cartas de los niños. Este ayudante virtual solicitará rellenar un formulario con datos como el nombre y apellidos del pequeño destinatario, si es niño o niña, la localidad donde pasará la Nochebuena, el nombre de su mejor amigo, sus tres regalos preferidos, cómo se ha portado, dónde encontrará sus regalos (árbol, Belén, chimenea, sofá, etc.) y qué va a dejarle de comer a Papá Noel y a los renos.

Con esta información,Carta Personalizada elaborará la carta, en español o en inglés, dando además la opción de redactar una posdata personalizada de 240 caracteres. La carta de Papá Noel estará disponible en el correo electrónico aportado durante el momento de pago, lista para imprimir, con la recomendación de que sea en cartulina blanca, lisa o texturizada, de 150 gramos o más de densidad, para un mejor acabado final. Además de la carta, Judith Navarrete ofrece un hermoso certificado de buen comportamiento, muy motivador para los niños y niñas.

“No hay nada que iguale la magia de abrir una carta y no saber lo que te vas a encontrar; es una sensación única, más si el remitente es Papá Noel”, afirma Judith, quien también ofrece mensajes personalizados de personajes emblemáticos de la infancia como el Hada de los dientes, el Ratoncito Pérez o los Reyes Magos.

Ilusiones y emociones únicas e inolvidables La recepción de la carta será un momento único para compartir en familia, disfrutando de la alegría de los pequeños de la casa con este detalle que va más allá de lo material. Es una herramienta para demostrar lo importantes que son los niños y niñas.

La Navidad es el momento ideal para regalar ilusiones y más aún cuando se trata de hacer felices a los niños y niñas con la carta de Papá Noel.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.