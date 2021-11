El locutor de publicidad, un ingrediente necesario para que un anuncio tenga éxito, por VOCES EN LA RED Emprendedores de Hoy

Producir un anuncio publicitario requiere del trabajo del locutor de publicidad, un profesional del mundo de la locución capaz de interpretar el anuncio para que llegue de la manera más eficaz posible a la audiencia.

VOCES EN LA RED lleva casi 20 años ofreciendo servicios de locución online en todos los idiomas y, en su catálogo de voces, es posible encontrar al locutor de publicidad más adecuado para cada proyecto. La calidad de su servicio ha sido reconocida con importantes premios como el Banespyme-Orange del IE Business School al mejor proyecto emprendedor de base tecnológica, reconocimiento otorgado en 2004, dos años después de su fundación.

La característica diferencial de VOCES EN LA RED es la realización. No es un simple catálogo de locutores, sino un catálogo de voces supervisadas por realizadores, encargados de revisar los textos que reciben los locutores y controlar la calidad final de las locuciones. El amplio catálogo, además de voces para publicidad, ofrece voces para proyectos de todo tipo: multimedia, audiolibros, telefonía, etc.

VOCES EN LA RED, contratación de locutores de publicidad por internet Hasta hace poco, grabar con un locutor de publicidad suponía un gran esfuerzo de tiempo y dinero. Había que contratar al locutor, contratar un estudio de sonido y coordinar agendas. Gracias a la tecnología, esta situación ha cambiado, ya que, a través de la web, es posible contratar todos los servicios de forma conjunta y a un precio más bajo.

En VOCES EN LA RED, los locutores se clasifican según el destino que se dará a la grabación. La locución para un anuncio de publicidad es la más exigente de todas, ya que, a veces, requiere interpretar y, por ello, hace falta contactar directamente por teléfono para conocer la necesidad del cliente con el mayor detalle. Además, las tarifas van a depender de cada locutor y de la difusión que vaya a tener la grabación: radio, televisión o internet.

La relevancia de invertir en el audio Aunque la mayoría lo ignore, la percepción de calidad de un producto audiovisual depende más del audio que del vídeo. Un sencillo texto en pantalla interpretado por un locutor de publicidad da un resultado completamente profesional. Por el contrario, un vídeo muy elaborado visualmente con una locución de baja calidad ofrece un resultado final muy pobre.

VOCES EN LA RED afirma que el audio es la mejor inversión para mejorar la percepción de calidad de cualquier producto audiovisual. En ese sentido, un locutor de publicidad puede ser el ingrediente imprescindible para conseguir que un anuncio venda.

