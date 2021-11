​El coche no arranca, ¿cómo comprobar si es el motor de arranque?

Existe una sensación, nada deseable, que se produce cuando estamos sentados frente al volante del vehículo y queremos iniciar la marcha. Nos referimos, concretamente, al preciso momento en el que giramos la llave para arrancar el motor y nos percatamos de que no responde. Es lo que conocemos como ‘comenzar mal el día’. ¿Cuál es el motivo y qué podemos hacer?



En primer lugar, es importante que el coche esté en perfecto estado de mantenimiento, con el fin de poder descartar otras posibilidades, como una batería descargada, por ejemplo. Tras asegurarnos, y ante los síntomas al principio descritos, lo más probable es que nos esté fallando el motor de arranque.

¿Qué es el motor de arranque?

Funciona como receptor de la corriente del circuito eléctrico del coche a través de la batería y es el encargado de convertir la energía eléctrica en mecánica para dar el primer impulso y desencadenar el encendido y funcionamiento del vehículo.

¿Qué síntomas indican que el problema está en el motor de arranque?

Si sabemos identificar bien las señales, podremos determinar si el motor de arranque está desgastado o presenta algún fallo. Lo más habitual es que no se averíe de un día para otro, por lo que debemos estar muy atentos a los comportamientos que nos resulten extraños o inusuales y que suelen avisar de que está cerca el momento en el que nuestro coche no responda al encendido. Entre los que nos han de hacer sospechar está: que el coche no arranque a la primera y de forma suave; detectar ruidos extraños o vibraciones al girar la llave o al arrancar; notar un ligero olor a quemado como consecuencia de algún fallo en las conexiones, etc.



¿Por qué se avería un motor de arranque?

Es difícil calcular la vida útil de un motor de arranque, ya que dependerá del uso que se le dé al vehículo. No es lo mismo arrancar el coche dos veces todos los días que una vez al mes. De cualquier forma, uno de los motivos por los que el motor de arranque puede presentar fallos es por desgaste. En este caso, lo más recomendable es sustituirlo y confiar esta operación a un profesional.

Por otra parte, aunque la batería esté en perfecto estado, un cable deteriorado puede provocar que se desconecte del circuito, impidiendo el arranque normal del coche.

Otro detonante de este tipo de avería con el motor de arranque se encuentra en las escobillas. Normalmente, es lo primero que suele fallar. En este caso, la solución está en sustituirlas por otras nuevas. En otros casos, son los piñones y palancas de enganche defectuosos o daños en el interruptor magnético los culpables del fallo.