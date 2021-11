Happy Ski comienza la temporada de clases de esquí en Sierra Nevada Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 10:17 h (CET) La conocida estación de esquí en Sierra Nevada ha comenzado ya la venta de forfaits de forma anticipada y no se han hecho esperar la llegada de gran cantidad de reservas en escuelas de esquí como HappySky Este sábado las escuelas de ski de Sierra Nevada comenzarán a operar en una de las estaciones de esquí más altas del sur de Europa y del norte de África.

Luego de las últimas nevadas y el rendimiento óptimo del sistema de nieve producida, se está consolidando la superficie esquiable para dar la bienvenida a miles de personas que se acercarán a practicar esquí en Sierra Nevada.

Este año, el centro estrena 77 cañones recientemente adquiridos, todo esto para ofrecer mayor cantidad de pistas de ski y comodidad a los visitantes en el inicio de la nueva temporada.

Vale recordar que desde la temporada 2019/2020, en la estación granadina se han instalado más de 200 cañones de última generación con menor consumo de luz y agua.

Por su parte, desde Cetursa, la estación de esquí en Sierra Nevada, aún no han confirmado cuáles serán las primeras pistas que abrirán este año.

Realizar clases de esquí en Sierra Nevada

Nacho Alvarez, director de Happy Ski cuenta que escuelas de ski especializadas como Happy Ski han notado cómo el interés en deportes de invierno como el esquí o snowboard se han incrementado considerablemente de un tiempo a esta parte.

Desde HappySki, una de los referentes en escuelas de Esquí en Sierra Nevada, cuentan con cerca de 10 instructores y un método propio por el que han disfrutado y aprendido más de 1000 esquiadores en los últimos 30 años.



Para muchos esquiadores profesionales, escuchar Happy Ski es sinónimo de calidad de servicio y estar seguros de que van a conseguir aprovechar al máximo las clases particulares o grupales de ski que ofrecen.



En HappySki cuentan cómo se han ido modernizando en los últimos años para conseguir ser una de las escuelas de ski de referencia en Sierra Nevada, de la mano de las mejoras que se han realizado en la estación. Todo esto ofrece una experiencia formidable para quien decide visitar este centro de ski.



Sin duda, atravesar con unos esquíes o tabla de snow la nieve en polvo, es una sensación inigualable, pero para conseguirlo existe un gran camino por recorrer.



La escuela de Ski de Sierra Nevada Happy Ski cuenta también con diferentes opciones, ya sea para usuarios que se están iniciando en esta práctica, como para aquellos con más experiencia.

Así, por ejemplo, Alvarez explica que tienen opciones para quienes desean un curso de ski en Sierra Nevada de 1 día, en pequeños grupos, para llevarse los principios indispensables e iniciarse; o bien una versión extendida que dura todo un fin de semana.

También, cuentan con clases de ski para niños. Desde los 6 años los más pequeños pueden comenzar a aprender a practicar este maravilloso deporte.

¿Cómo será esta temporada de ski en Sierra Nevada?

A poco menos de una semana del comienzo de la temporada, el sábado 27 de noviembre, la estación de esquí de Sierra Nevada ya estaba completamente blanca.

Sumado a esto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera en Granada cielos nubosos o cubiertos con chubascos de nieve en cotas superiores a 2.200 metros: Una gran noticia para la estación de esquí de Sierra Nevada.

Otro de los factores que hacen crecer las expectativas para la temporada 2021/2022 es la tecnología para preparar las pistas: 77 cañones para generar nieve, que se suman a los que se han instalado en temporadas previas, lo que da un total que supera las 200 unidades.

Ofertas en ski sierra nevada. El director de HappySki explica que todos los cursos tienen beneficios, como packs por grupo ya sea familiar o amigos, además de packs de 10 horas para aprender ski o snowboard, o los horarios especiales con descuento. Se puede consultar más información aquí.

Información sobre Sierra Nevada

Sierra Nevada, el mayor parque nacional de España, ocupa unos 60 municipios y cuenta con hasta 14 picos que superan los 3 mil metros de altura.

La actividad más importante es el ski, que ocupa un 2% del total del parque.

El pico más alto de la península Ibérica es el Mulhacén, con más de 3400 metros, hace de Sierra Nevada una de las estaciones de esquí más elevadas del sur de Europa y el norte de África.

¿Qué esperar de la estación de Ski en Sierra Nevada?

Las majestuosas montañas bañadas de blanco y las luces de Granada brillando a lo lejos seguramente serán un condimento añadido a la práctica de ski en Sierra Nevada.

Desde la estación de esquí podrás disfrutar el horizonte blanco y disfrutar en medio de la naturaleza, además del ski, y por supuesto una variedad de oferta gastronómica, con las famosas tapas y un ambiente nocturno que es único.

Esto la hace una de las más elegidas por una cifra que roza el millón de visitantes, lo que la convierte en la segunda estación de España según la concurrencia.

Escuela de Ski Sierra Nevada - Happy Ski

Andalucía Pl., s/n, Edif. Enebro Local 9,

18196 Sierra Nevada

Granada

Teléfono: 609 64 47 22

