Los tratamientos de ortodoncia convencional y ortodoncia invisible realizados por la Clínica DeltaDent

viernes, 26 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

El cuidado de la salud bucal es un tema que preocupa a todos los miembros de la familia, debido a que repercute en múltiples ámbitos de la vida. Por estos motivos, es importante acudir a expertos que ofrezcan tratamientos seguros y efectivos, avalados por estudios en el sector, así como una destacada experiencia en la atención con las personas.

Para quienes buscan especialistas en ortodoncia Madrid, una opción recomendable es la clínica familiar DeltaDent, dirigida por el reconocido odontólogo internacional Alberto Meriñán Sebastián, la cual ofrece servicios en todas las áreas de la odontología.

¿Qué se entiende por ortodoncia convencional? La ortodoncia es la especialidad encargada de estudiar de manera integral todo el sistema conexo a los dientes, que involucra a los maxilares, los huesos mandibulares y los dientes. Está indicada para niños y adultos de cualquier edad, con el objetivo de brindarles la oportunidad de lucir una sonrisa perfecta que favorezca su salud y autoestima.

El tratamiento de ortodoncia convencional incluye la aplicación de brackets para alinear los dientes, que deben ser ajustados de manera regular para orientarlos y definir el lugar que deben tener, de manera natural e indolora. Los resultados se evidencian a mediano y largo plazo, siempre con la supervisión de los especialistas de DeltaDent.

Las fases por las cuales debe pasar todo tratamiento de ortodoncia son las siguientes:

Estudio del paciente Se analiza la dentición de la persona y se estudia cómo mejorarla, cuál es el mejor tratamiento de ortodoncia posible y cuáles serán los detalles del proceso. Se orienta al paciente y se le presenta un presupuesto.

Alineación dentaria Comienza el tratamiento en sí. Se corrige el apiñamiento dental y las discrepancias verticales.

Corrección de la mordida y la relación molar Se incorporan gomas o elásticos en la ortodoncia convencional para facilitar la función.

Cierre de espacios interdentales Los dientes se aproximan para que exista el menor hueco posible entre las piezas dentales.

Acabado y terminación Se corrigen los últimos detalles e imprevistos que hayan ido surgiendo por el camino.

Uso de retenedores Tras acabar con la aparatologia, se comienza con el uso de retenedores para asegurar el éxito del tratamiento.

Los tratamientos de ortodoncia en Madrid son personalizados. Por lo tanto, pueden existir particularidades distintas en cada caso. Lo más importante para su éxito es que el paciente sea constante en su higiene bucodental, en el cuidado de su sistema de ortodoncia y en el uso de los retenedores una vez finalizado el proceso.

En la ortodoncia convencional, DeltaDent recomienda la técnica TIPEDGE, que presenta una serie de ventajas sobre otras técnicas de ortodoncia con brackets dentales. El diseño de los brackets estéticos Tip-Edge PLUS hace que el tratamiento sea más cómodo para los pacientes y reduce el número de visitas necesarias para el tratamiento. Se reducen las sobremordidas en la etapa inicial del tratamiento, independientemente de la angulación de los caninos. Control vertical mejorado. Los arcos no se flexionan durante la retracción o cierre de huecos, Tratamiento de entrecruzamientos significativos sin tracción cervical. Todos los cambios, tanto dentales como óseos, se consiguen con la aplicación de fuerzas relativamente suaves (28-85 gramos). Acabado flexible sustentado por arcos superelásticos a través de túneles profundos y controlados por arcos rectangulares, de acero inoxidable y tamaño estándar. Acabado sin juego entre el arco y la ranura, Resultados de mejor calidad con menos visitas y cambios de arco. La incorporación de un túnel horizontal posibilita el enderezamiento y torsión mesio-distal gracias a un arco auxiliar pequeño, redondo y superelástico que elimina la necesidad de utilizar resortes de enderezamiento individual y auxiliar de torque.

Ortodoncia invisible La ortodoncia invisible Invisalign se basa en alineadores invisibles que ofrecen excelentes resultados. Se alza como una técnica de ortodoncia que prescinde de brackets y que consiste en una funda de plástico transparente que se coloca sobre la dentadura. Los pacientes deben substituirla periódicamente para progresar en el tratamiento.

Los alineadores se encargan de ejercer la fuerza necesaria para alinear los dientes, sin las posibles molestias que supone el uso de brackets. Además, son totalmente removibles para comer y resultan prácticamente invisibles. Por esta razón, es un tratamiento de ortodoncia altamente demandado, ya que brinda resultados excepcionales que logran mejorar la dentadura, de forma uniforme y estéticamente aceptable.

DeltaDent y su equipo de profesionales expertos realizan ambos tratamientos, con el objetivo de tratar de manera integral todos los problemas relacionados con la salud y estética dental. Los odontólogos cuentan con la experiencia y las certificaciones necesarias para realizar los tratamientos de ortodoncia convencional e invisible que los pacientes requieran.

Analizando el tratamiento paso a paso que la mayoría de las personas experimentan en DeltaDent En una primera consulta, el paciente conversa cara a cara con un cualificado ortodoncista certificado Invisalign, es decir, acreditación que garantiza que el profesional está cualificado para realizar este tipo de tratamiento y, en especial, con esta marca líder en ortodoncia invisible.

Se deben hacer una serie de radiografías y fotografías de la boca, dientes y cara desde diferentes ángulos para tener un mapa detallado de la mecánica de la boca en la que basar el trabajo dental.

En ciertos casos, también se realizará una radiografía cefalométrica lateral. Se trata de un tipo de radiografía que proporciona imágenes detalladas de la relación entre la mandíbula y el pómulo.

A partir de estas imágenes, se sabrá exactamente cómo realizar un mejor trabajo. Por último, se tomarán impresiones de los dientes para fabricar a medida los alineadores (o férulas) Invisalign.

Los alineadores Invisalign se suelen cambiar cada dos semanas, aunque esto dependerá del caso particular y del criterio del ortodoncista.

Cada nuevo alineador se habrá fabricado como una próxima “fase” en el movimiento de los dientes, para conducirlos hacia el objetivo de alineación deseado. Así es como funciona Invisalign.

En cada consulta a la clínica dental para cambiar las férulas se harán revisiones generales para monitorizar todo el proceso.

En DeltaDent, la primera visita es totalmente gratuita para y tienen solo un objetivo: hacer el mejor diagnóstico de la salud bucal.

