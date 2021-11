Tempel Group expone su visión sobre Smart Energy en la Smart City Expo World Congress Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:51 h (CET) El pasado 18 de noviembre, en el marco del Smart City Expo World Congress, Tempel Group planteó los retos energéticos que la ciudad del Futuro debe abordar en materia energética La empresa multinacional Tempel Group, que proporciona soluciones de energía e ingeniería industrial, se unió a otras compañías de prestigio como RENFE, PTV Group, Grupo Álava o DILAX Intelcom entre otras en las ponencias organizadas por IN-MOVE by Railgrup (Cluster de Movilidad y Logística Multimodal) sobre la Ciudad del Futuro, las cada vez más presentes Smart Cities. La ponencia, con el nombre de “Smart Energy for Smart Cities”, estuvo a cargo de Sergi Obrador, ingeniero de I+D en sistemas de acumulación para proyectos energéticos.

La décima edición del Smart City Expo World Congres es un encuentro entre profesionales de varios sectores que buscan una revolución urbana desde la innovación tecnológica. Desde estos encuentros ya hace años que se está debatiendo sobre cómo debe ser la ciudad del futuro, una ciudad más conectada y sostenible, la Smart City. Y en este sentido, el clúster IN-MOVE by Railgrup, con vocación de impulsar, desde la unión de fuerzas, el desarrollo del sector ferrocarril en España a todos los niveles, ha propiciado este encuentro entre empresas del sector para hablar de la revolución energética que significa la Smart Energy.

Precisamente, Tempel Group tenía mucho que decir en este conjunto de ponencias, pues desde su división Energy se han especializado en el suministro de baterías y packs industriales así como en el diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas inteligentes de almacenamiento de energía. El objetivo de esta división es la de ofrecer soluciones de eficiencia energética BESS (Battery Energy Storage System) a los usuarios. Los dispositivos diseñados por este grupo permiten facilitar la integración de tecnologías energéticas limpias, que hibridadas con avanzadas técnicas de gestión y control, a través de la digitalización e Internet of Things (IoT), permitirán de cara a futuro rediseñar el concepto actual que se tienen de la energía. Pues gracias a estas innovaciones se concebiría la energía en forma de unidad; controlable y fácilmente transmisible entre usuarios. Convirtiéndose así la energía en un bien más de intercambio en nuestra sociedad, generando a su vez un sistema eléctrico mucho más orgánico y eficiente a todas las escalas de la Smart city. Contribuyendo además a los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados a nivel nacional, europeo e internacional.

La ponencia de Sergi Obrador, representando a Tempel Group, fue aplaudida por los asistentes quienes valoraron sus iniciativas en Smart Energy. Sus soluciones pueden ser beneficiosas para ayudar a reducir el preocupante precio de la energía actual, para evitar costosas perdidas asociadas a la pérdida del suministro en instalaciones, fomentar la descarbonización de los sectores etc. Destacando que en líneas futuras los proyectos en los que más se debería poner el foco serían aquellos que permitan aprovechar al máximo la extracción de recurso renovable en el ámbito de la arquitectura urbanística, como han demostrado por ejemplo, en el proyecto piloto desarrollado en Corea del Sur de la implantación de balcones fotovoltaicos hibridados con baterías.

Otro máximo foco será la potenciación de microredes en zonas concretas, las cuales acabarán absorbiéndose a futuro por el conjunto energético que constituirá a la Smart city. Y por último aquellas que den un soporte energético fiable a las redes de Wireless Sensors de la ciudad e incremente al máximo su autosuficiencia energética de nulo consumo externo. Estas entre otras muchas innovaciones tecnológicas en el ámbito de la Smart Energy.

La ponencia quedó muy bien resumida con estas palabras de Sergi Obrador: “La máxima de la Smart Energy supone en líneas generales, el canalizar una transición energética sostenible dentro del ecosistema Smart City que a su vez permita tener un control real y efectivo de la energía utilizada. Maximizando su eficiencia operativa, fiabilidad y porcentaje de aprovechamiento renovable, mediante el uso de las TIC como base para que los usuarios puedan decidir y establecer estrategias para desplazar consumo. Siendo esencial acompañar a esta evolución asegurando una accesibilidad asequible y extensiva para todos los usuarios que respete los preceptos y estándares de sostenibilidad”.

Tempel Group es una compañía creada en 1978 en Barcelona, que ha desarrollado su actividad a través de cuatro áreas de negocios: Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios, y que actualmente disponen de oficinas en más de 11 países de habla hispano portuguesa.

