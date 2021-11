La autora Ile Bini presenta su nueva obra 'El Océano' Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 11:12 h (CET) Preparada para mover cielo, mar y tierra a través de grandes historias que contar Sinopsis

Abril se siente muy rara últimamente. Discute a diario en el colegio con su mejor amiga, parece que nadie la entiende. En realidad no se entiende ni ella misma. Siente como una tormenta dentro de su cabeza que no la deja descansar. Preocupada, cansada y triste, decide pedir ayuda a su mamá, con la esperanza de que ella tenga una solución para que su cabeza deje de dar tantas vueltas y todo vuelva a ser como antes. Juntas emprenden un maravilloso viaje hacia las profundidades del océano, donde descubrirán maravillosas sensaciones y mucha, mucha calma.

Sobre la autora

Ile Bini, es una autora italiana que reside desde hace 16 años en Galicia. Es profesora de Yoga y Meditación, para

adultos y niños. Ha empezado explorando este mundo a raíz de su maternidad y ha sido tan enriquecedor para ella que al final se ha convertido en su profesión. La maternidad la ha ayudado a reconectar también con su parte más creativa y sensible y ha vuelto a la escritura. Escribe en su tiempo libre, relatos y pequeñas historias para adultos y en los últimos años también cuentos infantiles. Para ella, estos cuentos, son una herramienta muy potente a la hora de enseñar valores a los mas pequeños, llegando a emocionarlos, que es cuando más se aprende. Además de escribir, en su tiempo libre la encanta realizar largas rutas por el monte, bañar los pies en el mar, andar descalza, disfrutar de manualidades y juegos creativos con sus hijas y, como no, leer. Siempre anda con un libro bajo el brazo a todas partes.

Este es el primer cuento infantil ilustrado que ve la luz a través de una editorial, aunque hace tres años con su hija Daniela y su amiga Nayara, autoeditaron el cuento Leo más y más con fines 100% solidarios.

Se puede adquirir su libro haciendo clic en el enlace.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.