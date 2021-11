El 5º Congreso de Compensación y Retribución destaca la importancia de la salud y el bienestar del empleado Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 16:01 h (CET) En formato presencial, ha contado con la asistencia de más de 150 expertos del mundo de los recursos humanos para atender las exposiciones y reflexiones de responsables de compañías como Acciona, EY, L’Oreal, Aon o Cepsa, entre otros “Sed valientes a la hora de poner en marcha innovadoras formas de compensar y retribuir a los empleados”. Con esta retadora frase ha concluido el 5º Congreso de Compensación y Retribución, celebrado en formato presencial en Espacio Rastro Madrid con la participación de 30 expertos y más de 150 personas. La frase, lanzada por José Luis Tallón, CEO de RRHH Digital, ha resumido una intensa jornada en la que se han puesto sobre la mesa las últimas tendencias en materia de compensación laboral y retribución flexible.

El evento ha contado con las voces más autorizadas sobre la gestión del talento de compañías como EY, Nationale-Nederlanden, Aon, Enagás, Orange, SAP, GSK, Cepsa, Acciona o Evo Banco, entre otros. Y se ha mostrado la importancia de la salud, el bienestar e, incluso, la felicidad del empleado a la hora de que una empresa obtenga no solo un mejor clima laboral, sino también mayor rentabilidad, mayor eficiencia, menos absentismo y una mayor fidelización por parte del principal stakeholder: el equipo, los empleados. Para conseguirlo, se ha tratado especialmente todo lo relacionado con el bienestar del personal en un mundo pospandémico. Como ha explicado Isamar Beneitez, responsable de Compensación y Beneficios en Nationale-Nederlanden: “Los beneficios han pasado ahora a un segundo plano. La retribución flexible y el bienestar de las personas son lo que importan ahora, porque ha habido un cambio total en las políticas de compensación y retribución”.

Salud física, salud mental y salud financiera

La salud y el bienestar han estado muy presentes en el congreso. Así, Jaime Jiménez, CEO de Hastee, ha asegurado que la salud financiera es, actualmente, “el beneficio más deseado del momento”. Y ha explicado que dos tercios de los empleados sufren algún tipo de “estrés financiero”, por lo que la llamada retribución flexible se postula como una interesante iniciativa a la hora de evitarlo. “Poder acceder al sueldo de una manera flexible o ayudar desde la empresa al ahorro del empleado contribuye a reducir ese estrés”.

También se ha debatido sobre cómo la política de compensación de las empresas puede ayudar a la salud mental y física de los empleados en un debate moderado por Alberto Berrocal, de Coonic, y en el que han participado compañías de la talla de Aon, Orange, Vitaldent y TherapyChat. En cuanto a la salud mental, se ha hablado de cómo se percibe muchas veces como un aspecto negativo, porque muestra debilidad, “cuando en realidad de lo que se trata es de sacar lo mejor de uno mismo y de evitar problemas posteriores. Porque, además, suele haber recaídas y las empresas pueden ayudar a evitarlas”.

La flexibilidad laboral también se ha analizado, tras una pandemia que obligó a las empresas a teletrabajar. Algo que muchos de los presentes en el congreso lo consideran como positivo, si bien la mayoría ha apostado por modelos híbridos. “Para que haya compensación, la flexibilidad es lo que más se valora ahora mismo. Cómo creo espacios nuevos donde la gente quiera venir a trabajar porque me ofrecen algo más, con zonas de inspiración y de encuentro. Y analizar después qué días la gente elige acudir más a la oficina o cuáles de esos espacios son los que más se utilizan”, ha recomendado Mireia Ranera, vicepresidenta de Incipy y responsable de HR. Ha coincidido con Javier Verdeal, de L’Oreal, para quien “el workplace se ha convertido en algo fundamental para las empresas, y debe aportar cosas que atraiga a la gente a venir, porque es necesario también acudir a trabajar”.

Tecnología y sostenibilidad, otras formas de compensar y retribuir

La felicidad del empleado en una compañía es un aspecto del que también se ha hablado en profundidad en el evento, de la mano de Margarita Álvarez, fundadora de Working for Happiness y que resume la felicidad de empleado en nueve aspectos: “Crecimiento, reconocimiento, dejar huella, innovación, salud financiera, relaciones sociales, propósito, disfrute y equilibrio entre la vida laboral y personal”. Y ha lanzado una pregunta al aire: “¿Cómo podemos ser felices si no somos felices en el sitio en el que pasamos, al menos, un tercio de nuestra vida, como es el puesto de trabajo?”.

A esa felicidad también puede contribuir la tecnología, que se ha tratado en una mesa redonda sobre cómo decir adiós a las tareas tediosas y de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la experiencia de empleado y maximizar el talento con tareas que aporten de verdad valor. Para Olga Cecilia, de EY, “la cultura de innovación es diferencial porque nos permite mejorar la gestión del talento”. Y se ha hablado de “la erótica de la tecnología”, de cómo muchas veces puede despertar el deseo de aprender y conocer nuevos aspectos.

Y en cuanto a sostenibilidad, en un coloquio con voces autorizadas de compañías como Acciona Energía, Enagás y OHLA, se ha incidido en la importancia de llevar a cabo “políticas retributivas más sostenibles” y de cómo “todas las acciones de compensación deben cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible” fomentados desde Naciones Unidas. Un ejemplo de cómo colaborar a la salud del Planeta a la vez que cuidamos de la salud financiera, mental y física del empleado.

El evento, organizado por RRHH Digital, ha contado con EY como main sponsor, y Aon, Cobee, Hastee, Nationale-Nederlanden, TherapyChat y Vitaldent como patrocinadores, además de la participación de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH). Íncipy es colaborador del congreso, BMW Madrid es el coche oficial y Coonic es la agencia oficial del evento.

