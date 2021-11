TeBorramos, empresa que cuenta con abogados especialistas en el derecho al olvido, explica cómo es posible eliminar publicaciones y noticias negativas de internet, así como salir de los ficheros de morosidad Emprendedores de Hoy

Hoy en día, internet es una herramienta indispensable para cualquier persona, siendo incluso necesaria no solo para el ocio y el entretenimiento, sino para poder trabajar. Sin embargo, el uso de internet también comporta una serie de peligros, entre los cuales destaca la exposición a la posible aparición de información negativa acerca de los usuarios.

Ante este tipo de situaciones, el deseo de todo usuario es la eliminación de la información negativa y el derecho al olvido es el procedimiento ideal para su consecución. Solicitar el asesoramiento de un despacho que cuenta abogados expertos en la materia como es TeBorramos es una forma de borrar noticias negativas en internet de manera efectiva.

Eliminar información negativa de internet con TeBorramos La presencia en internet de información negativa resulta perjudicial y lesiva no solo a nivel personal, sino también profesional, pudiendo incluso llegar a provocar una situación de inseguridad en la persona.

Así, no se debe de olvidar que internet permite un mayor alcance y mantenimiento en el tiempo de la información, así como la creación de información falsa amparada por el anonimato de la red, lo que implica la necesidad de la existencia de este derecho al olvido.

En este sentido, al detectar una publicación que contenga información negativa, el primer paso es consultar con especialistas en la materia, a fin de analizar el caso y abordar la situación de la forma más eficaz y profesional, asegurando la eliminación de la información negativa de internet.

Sin embargo, TeBorramos no solo se limita a la eliminación de noticias o publicaciones negativas, sino que su especialidad en el derecho al olvido abarca la eliminación de datos personales de los resultados de búsqueda de cualquier buscador de internet (Google, Bing, Yahoo!…), así como de boletines y diarios oficiales, redes sociales, foros, blogs y cualquier otro tipo de portal web, entre otros.

Además, proporciona servicios de borrado de datos de internet de personas fallecidas, cancelación de antecedentes penales, reclamaciones judiciales de cualquier tipo y la eliminación de los ficheros de morosidad.

TeBorramos ayuda a salir de los ficheros de morosidad Otro de los grandes ámbitos de actuación de TeBorramos es el relativo a la salida los ficheros de morosidad (EXPERIAN, BADEXCUG, RAI, ASNEF, EQUIFAX, FIJ e, incluso, CIRBE), ya sea una persona física o una empresa.

Para ello, TeBorramos pone a la disposición de los clientes a todo un equipo multidisciplinar de profesionales que consultan el estado de las deudas y de las anotaciones existentes en dichos ficheros para, posteriormente, gestionar y tramitar las reclamaciones correspondientes con el objetivo de eliminar los datos de los ficheros de morosos en los que el cliente se ha visto incluido.

Así, TeBorramos, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el ejercicio legal, destaca por los elementos característicos de su trayectoria, siendo la efectividad, la transparencia y la rapidez de los servicios profesionales que presta, consiguiendo una elevada tasa de éxito y satisfacción para sus clientes.

