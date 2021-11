La Colonial de Ultramar, el lugar del buen café Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 18:12 h (CET)

El café es una de las bebidas más famosas y populares del planeta. En el mundo, hay muchos lugares que se caracterizan por ser productores de café de excelente calidad, no obstante es complicado encontrar un punto de venta que comercialice todas las variedades que existen.

La realidad es que ahora, gracias a La Colonial de Ultramar, una tienda online y física ubicada en la calle José Ortega y Gasset de Madrid, que se especializa en la venta de té y café de la más alta calidad, provenientes de todos los países productores del mundo, es posible encontrar cualquier especialidad de esta bebida.

El café nunca pasa de moda El café es una bebida que mantiene el título de ser una de las más populares del mundo, con millones de personas que a lo largo de los 5 continentes disfrutan de su sabor. Una prueba de ello, es la multiplicación de las cadenas de establecimientos que lo ofrecen en diferentes presentaciones, y cada vez son más las cantidades que se solicitan a los productores. Para obtener un café de calidad, es necesario seleccionar un buen arábiga, que la cosecha haya sido buena, y que tanto el tueste como el molido sea el correcto.

España es uno de los países que se caracteriza por el consumo de esta bebida, y se pueden encontrar una gran variedad de tipos de este producto en el mercado. Sin embargo, en sitios como La Colonial de Ultramar se diferencian por ofrecer cafés de especialidad, arábicas puros, con un tueste suave y totalmente natural.

La variedad arábica es lo que permite distinguir un buen café. Se puede considerar el mejor café en grano, es muy aromático y presenta una acidez muy agradable. En cuanto a sus beneficios, por ejemplo, tiene efectos diuréticos y activa el sistema digestivo, entre otros.

Para satisfacer la demanda de los amantes del café en este país La Colonial de Ultramar tiene disponible la mejor selección de café proveniente de las mejores plantaciones del planeta.

La Colonial de Ultramar, café de especialidad En esta tienda en Madrid disponen de una amplia gama de cafés de la mejor calidad. Lo envasan al momento e incluso se puede moler si el cliente lo solicita. Su valor diferencial, respecto a otros cafés que se pueden comprar en el supermercado, por ejemplo, recae en que en La Colonial de Ultramar el café que se vende siempre está tostado lo más recientemente posible. Esto es un punto a favor que los amantes del café valoran mucho.

Es posible que actualmente esta sea la empresa española que posea la mayor variedad y calidad en café de todo el país. Los distintos acuerdos que tienen con sus proveedores, sumado a sus condiciones de compra inmejorables y sin intermediarios, les permite ofrecer al público precios sumamente competitivos y muy difíciles de igualar en el mercado.

Concretamente, la empresa ofrece más de 25 tipos de cafés de primera calidad. Toda su variedad se encuentra ordenada en 3 categorías: los cafés naturales, los aromatizados y el café verde. El café verde lo tienen disponible para aquellos consumidores que prefieren tostarse el café ellos mismos.

La Colonial de Ultramar cuenta con un sistema de pago 100% seguro, entregas en un período de 24 a 48 horas a toda España y Europa y sin pedido mínimo. En su página web está disponible todo su catálogo no solo de cafés, sino también de su variedad de tés, infusiones, chocolates y dulces e incluso accesorios, como cafeteras y filtros.

