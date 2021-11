Las 8 Ps del marketing de restaurantes, por Restaurant Marketing Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 16:44 h (CET)

Realizar una estrategia de marketing exitosa es la clave para atraer a nuevos comensales a un restaurante moderno. El marketing, además, es una herramienta poderosa cuando se empieza un nuevo negocio en el sector gastronómico, ya que ayuda a fortalecer su imagen corporativa tanto digital como físicamente.

Para conseguir los resultados más óptimos, Restaurant Marketing y sus profesionales mencionan las 8 Ps del marketing de restaurantes. Entre estos, se pueden encontrar aspectos importantes a tratar como el precio, el producto, las personas, la promoción y la productividad.

¿Cuáles son las 8 Ps del marketing de restaurantes según Restaurant Marketing? Restaurant Marketing define 8 puntos clave para utilizar en el momento de realizar una estrategia de marketing efectiva en el sector gastronómico.

Estas comienzan por el producto y el precio, en los cuales características como su presentación, el valor que aporte y su calidad juegan un factor decisivo cuando se va a ofrecer el producto al cliente. Después, se tiene en cuenta el concepto de plaza, el cual engloba la importancia de trabajar en el entorno digital del negocio (redes sociales, sitios webs) y el entorno físico (calle, food truck, etc).

Como tercer factor de gran valor en el marketing, se puede encontrar la promoción. En cuanto a esta, Restaurant Marketing aconseja estar atento a dar una buena comunicación y una propuesta de valor interesante.

Por otro lado, se encuentra la importancia de llevar a cabo de forma organizada los procesos y mantener una productividad óptima en la preparación de platos, puntualidad, entregas, etc.

Finalmente, las últimas dos Ps hacen referencia a las personas, ya que el equipo humano es clave en un restaurante y a la palpabilidad (diseño, imagen corporativa y branding).

¿Por qué es importante cumplir con las 8 Ps en una estrategia de marketing? Prestar atención a la calidad del producto y desarrollar una excelente presentación logrará que el usuario se sienta tentado a adquirirlo. Si a esto se le suma un precio accesible que consiga alinearse en calidad-precio con el restaurante, se incrementará el número de ventas y visitas. Por otra parte, la plaza es uno de los puntos clave, ya que toda estrategia de marketing efectiva se encuentra presente tanto en el mundo digital como físico. De esta forma, aumentan las probabilidades del restaurante de expandirse y llegar a un mayor número de personas a nivel local y nacional.

La promoción, por su parte, fortalece cualquier publicidad si se trabaja una propuesta de valor atractiva. Así como la productividad y los procesos ayudarán al restaurante a mejorar sus tiempos, ahorrar costes y entregar un mejor servicio a sus clientes.

Asimismo, el aspecto visual en toda estrategia de marketing es lo que consigue cautivar y persuadir al cliente en la primera impresión.

Las 8 Ps de Restaurant Marketing (producto, plaza, precio, promoción, procesos, productividad, personas y palpabilidad) están siendo utilizadas en toda España. Esto se debe a su efectividad en el momento de promocionar cualquier restaurante o negocio del sector gastronómico.

