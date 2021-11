¿Por qué un 30% de los proyectos de transformación digital tienen éxito y los otros no? Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 17:05 h (CET)

¿Qué factores son la clave para que una pyme tenga éxito con su transformación digital?

La era digital actual ha acelerado vertiginosamente las interacciones de todo tipo (entre los consumidores, entre las empresas y entre empresas y consumidores), en especial, gracias a internet y las redes sociales. También ha permitido que surjan nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de comprar y de vender, de conquistar a nuevos clientes y de fidelizar a los ya existentes.

Las empresas que se basan en la producción y que tienen un fuerte componente industrial están incorporando paulatinamente las llamadas tecnologías de la industria 4.0. Este conjunto de tecnologías digitaliza y optimiza los procesos de fabricación y esto, a su vez, permite que las empresas puedan ver nuevas oportunidades y reconfigurar su negocio. La industria 4.0 es una industria digitalizada basada en el conocimiento.

Así una pyme tiene que manejar sus recursos con prudencia, tomar decisiones respecto a inversiones con rigor y ejecutarlas con profesionalidad. Especialmente, en el campo digital, la pyme debe basar sus decisiones en datos, hechos e informaciones contrastadas.

Pero a pesar de toda la información a disposición de la pyme, solamente un 30% de los proyectos de transformación digital tienen éxito económico y no económico según la gran mayoría de los estudios respecto a este tema.

Obviamente hay factores claves que aumentan la probabilidad del éxito de un proyecto de este calado. Por eso, cada pyme debe conocer los siguientes factores:

El liderazgo debe estar alineado con toda la organización.

La organización debe tener el compromiso de aprender a hacer algo nuevo y esto requiere que la pyme comprenda que va a “doler”.

Las acciones del liderazgo deben basarse en información exacta y adecuada.

Hay que aceptar los cambios y las incidencias iniciales que son fundamentales para la transformación digital.

La dirección debe desarrollar unas estrategias integradas que comienzan con un proceso impulsado por objetivos y una gestión de cambios en el diseño organizacional.

La pyme necesita un enfoque integral con una verdadera sincronización y alineación en toda la organización.

La dirección debe comprender el resultado económico y no económico para la empresa en su conjunto y no solamente para algunas partes de la empresa.

La comunicación debe ser en todo momento clara y reforzando los objetivos establecidos.

La pyme debe aplicar herramientas de colaboración y proyectos que garanticen la transparencia y la responsabilidad necesaria que requiere la transformación digital y no un proyecto regular.

La pyme debe llevar sus datos a un lugar adecuado porque los datos tienen que fluir sin interrupciones entre departamentos, dispositivos, máquinas y nubes.

La pyme debe tener una infraestructura digital que fomente la unificación de todos los equipos de la misma, impulsando los resultados con todas las herramientas, servicios y análisis necesarios para ejecutar estrategias organizativas más amplias.

La tecnología digital debe facilitar el futuro crecimiento de la pyme y no limitarlo.

La dirección de la pyme tiene en su mano si los resultados reflejan el éxito de su proyecto o lo contrario, como una inversión perdida, recursos malgastados, malas experiencias de cliente y empleados frustrados.

La transformación digital no solo es un asunto de tecnología o de optimización de procesos, sino que también es un asunto de estrategia. Aunque la transformación digital requerirá la adaptación de ciertas tecnologías, lo más importante es fomentar el pensamiento estratégico y favorecer la innovación, el aprendizaje constante y la cooperación como aspectos claves.

Al final queda decir que una transformación digital exitosa incluye siempre y con un firme compromiso la ciberseguridad y la protección de datos.

La transformación digital es una gran oportunidad de competir mejor para la pyme.

Barcelona Puffin Consulting es una empresa que ofrece servicios de consultoría enfocados a la pyme y su digitalización. Barcelona Puffin Consulting quiere ser el CIO de la pyme.

Además, Barcelona Puffin Consulting ha escrito la primera guía de la transformación digital para la pyme. Esta guía ha sido escrita por encargo de FEPIME, la patronal de la pyme de Foment de Catalunya. La guía es gratuita y está escrita en castellano y catalán.

En junio de 2021, la guía fue presentada al grupo de asociaciones de empresarios del comité europeo de asuntos sociales y económicos (EESC Employer’s group).

