La startup Wooda se prepara para nueva ronda de inversión Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 16:40 h (CET) La plataforma especializada en "colivings", un nuevo concepto de vivienda, ayuda a los nómadas digitales de todo el mundo en la búsqueda y reserva de sus viviendas en cada destino Wooda es un marketplace mundial, orientado a la reserva de espacios de coliving y enfocado en nómadas digitales. Coliving es un nuevo concepto de vivienda,

que une el ya establecido modelo de coworking con habitaciones privadas, espacios comunes y actividades para la comunidad. Wooda tiene la sede en Barcelona, fue incubada por seis meses por la incubadora Demium, y lanzada hace 2 meses por dos cofundadoras: Noemí Solaz, CEO e idealizadora del proyecto; y Débora Graner, CMO de la nueva compañía, que ya cuenta con un equipo de profesionales, estructurada básicamente en tres áreas: Marketing, TI y Comercial.

“Nuestra MISIÓN es realizar el matching entre nómadas digitales y espacios de coliving, promoviendo el entorno de trabajo y las condiciones ideales de ese estilo de vida, en cualquier lugar del planeta.”.

Sobre el mercado

Actualmente, existen alrededor de 40 millones de nómadas digitales en todo el mundo y el mercado en construcción de colivings crece un 200% al año. Hoteles por el mundo ya se han adaptado al modelo de coliving, que se ha vuelto una gran oportunidad de inversión en el sector de Real

Estate. La opción Coliving ofrece una rentabilidad de un 6% a 10% superior frente a las otras opciones de alojamiento, siendo este un factor atractivo para el sector.

Ronda de inversión

Con altas proyecciones, la startup abre una ronda “bridge” de 150.000€ (ticket mínimo de 10.000€), antes de llegar a la fase Seed, en 4 meses. El plan es invertir, principalmente, en tecnología, marketing y colaboradores, sus tres grandes pilares de apoyo y crecimiento.

Según una encuesta realizada por la web "A Brother Abroad", los 5 países más votados por los nómadas digitales son:

México Thailandia Indonesia Colombia Vietnam Coliving, el nuevo fenómeno inmobiliario

De acuerdo al periódico El Economista, “Coliving es un nuevo fenómeno residencial, que atrae a los inversores”, “es una extensión o evolución del coworking, que proporciona espacios comunes, generalmente a profesionales con mismas afinidades que, además de dividir el local de trabajo, comparten una vivienda, donde pueden continuar intercambiando experiencias, hacer networking y participar de actividades”.

Colivings en Barcelona

Todos los Colivings de la capital de Cataluña están completos, por lo menos hasta finales del 2021. Hay más demanda que oferta en la ciudad condal, siendo así una oportunidad para los inversores del sector.

El fondo de inversión TBC ya ha invertido 100.000€ en Wooda en la fase Pre-Seed. Cualquier inversor que tenga interés en conocer el proyecto, puede contactar la startup directamente.

WOODA. Where free people find their home.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.