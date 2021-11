QuickVaccine, del Hospital Ramón y Cajal, gran vencedor del VI Hackathon Salud Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 16:49 h (CET) El proyecto QuickVaccine se impone en los retos GSK Cartilla Vacunal, AECID-ISGlobal eSalud Pública sin Bulos y general COM Salud. 24 equipos llegaron a la final en la que por 1ª vez hubo participación latinoamericana con proyectos colombianos, chilenos y mexicanos. Médicos del Ramón y Cajal se imponen en cinco de las diez categorías El proyecto QuickVaccine ha sido el gran vencedor de la sexta edición del Hackathon Salud, organizado por la agencia de comunicación COM Salud, la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la Universidad CEU-San Pablo, al conquistar tres de los ocho retos propuestos: GSK Cartilla Vacunal, AECID-ISGlobal eSalud Pública sin Bulos y el Reto COM Salud de Comunicación en Salud. Se trata de una app ideada por el servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Ramón y Cajal (Madrid) para mejorar las coberturas vacunales frente al neumococo y la gripe. La iniciativa propuesta por los doctores Abelardo Fernández, Paloma Moreno, Miriam Roncal y Moisés Espejo, ha sido impulsada por el IRYCIS (Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria) y desarrollada por GooApps. El equipo se ha llevado 4.000 euros en premios y un programa de mentorización ofrecido por Mentor Day.

La app QuickVaccine, que saldrá al mercado en el primer trimestre de 2022, consiste en la introducción de datos sociodemográficos y/o clínicos del paciente para recomendarle las vacunas con las pautas establecidas por las autoridades sanitarias. La aplicación se irá actualizando constantemente y se nutrirá de las recomendaciones de las autoridades nacionales e Internacionales como el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y el Centro Europeo de Enfermedades (eCDC). Con esta solución se pretende reducir la baja cobertura vacunal del neumococo, ya que un 70% de la población no se vacuna frente a esta bacteria. Cada paciente hospitalizado por neumococo cuesta al Sistema Nacional de Salud entre 4.500 y 5.000 euros, lo que supone 200 millones de euros al año. Para la doctora Paloma Moreno es el segundo triunfo en el Hackathon Salud, después de llevarse dos retos en la edición de 2018.

Mejorar la comunicación del paciente con metástasis óseas

Por otra parte, en el Reto Sandoz Novartis Dolor Oncológico se ha impuesto otro proyecto del Ramón y Cajal en categoría Growth (con un desarrollo incorporado). La app AccomPAIN, impulsada por la doctora Carolina de la Pinta, oncóloga radioterápica del hospital madrileño, pretende mejorar el dolor de los pacientes con metástasis óseas. Tres de cada cuatro pacientes con cáncer sufren estas metástasis, lo que afecta a unos 24.000 españoles al año. El equipo lo completan los ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid Julia Casado, María Elena Hernando y Jorge Lázaro. El premio consiste en una dotación económica de 1.000 euros y una mentorización de negocio, además de la posibilidad de evaluar su testeo en el Instituto Catalán de Oncología.

En categoría Seed (idea), ha vencido el proyecto AliviAPP, de los enfermeros Francisco López y Sonia del Olmo, dirigido a relacionar a los profesionales sanitarios con los pacientes, familiares y cuidadores de enfermos oncológicos con el fin de aliviar molestias e incertidumbres. Interactúa entre pacientes y los profesionales sanitarios, mediante protocolos de administración de medicación de analgésicos y coadyuvantes. Además, conectará a pacientes oncológicos y familias aportando sus experiencias previas. El Reto Sandoz Novartis Dolor Oncológico Seed otorga 1.000 euros en metálico y desarrollo de una inApp con 360medics.

Inteligencia artificial para frenar los movimientos antivacunas

Además, el proyecto SalutCOM ha ganado el Reto MSD #VacunasSinBulos en categoría Growth, dotado con un premio en metálico de 1.000 euros y una mentorización de negocio. Liderado por el doctor Hans Eguía, responsable de investigación del grupo de trabajo Nuevas Tecnologías de SEMERGEN, consiste en el desarrollo de sistemas conversacionales en salud como estrategia informativa orientada a combatir la desinformación y movimientos antivacunas.

Mientras que en categoría Seed, el vencedor ha sido el proyecto Vacunas, ahora sí entiendo, presentado por la enfermera Rosa Sancho, vicepresidenta de la Asociación Nacional Enfermería y Vacunas (ANENVAC). Pretenden lanzar mensajes contrarios a los bulos a través del humor, que puedan ser accesible para el personal sanitario de manera que lo puedan utilizar como herramienta. Estos contenidos se adaptarán a las redes sociales más utilizadas por los millennials y la generación Z. El Reto MSD #VacunasSinBulos seed consiste en 1.000 euros en metálico y el desarrollo de una inApp con 360medics.

Asistentes de voz para el dolor crónico

En cuanto al Reto Grünenthal Voz en Dolor Crónico el ganador ha sido PainKey, una app para autoevaluación del dolor por voz previo al triaje en el servicio de Urgencias​. Analiza el timbre de voz con técnicas de Inteligencia Artificial para inferir el nivel de dolor y realiza un cuestionario de evaluación que incorpora datos para caracterizar el dolor. Se puede integrar en la historia clínica electrónica. Se trata de un proyecto del Consorcio Hospital General Universitario Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Está dotado con un premio en metálico de 1.000 euros y una mentorización de negocio.

Gamificación para enfermos de Alzhéimer

En el Reto Cátedra Telefónica-Complutense Mejor Videojuego de Salud, se ha impuesto Recuérdame, un proyecto de tres psicólogas ex alumnas de la Universidad CEU San Pablo, con el apoyo en desarrollo de GooApps. Es una aplicación gamificada que tiene como finalidad reducir el desarrollo de Alzheimer y facilita el seguimiento tanto farmacéutico como avance sintomatológico a sus familiares, cuidadores y médico. Está dotado con 1.000 euros y una mentorización de negocio.

Por último, SafePills ha sido el vencedor del Reto Farmacéuticos One Health, impulsado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. La aplicación ayudará al usuario a tener un control total sobre la medicación, (la suya, la de un familiar, una mascota o del ganado) con alertas y registro de todas las tomas y de cualquier incidencia que pueda acontecer. También controla el sobrante de los medicamentos, con atención especial a los antibióticos, sugiriendo al usuario, al final del tratamiento y cerca de la fecha de caducidad, depositarlos en un punto de recogida, con un QR en los puntos de reciclado. Será compatible con un modelo de wearable (sólo en humanos) para el seguimiento de los efectos físicos tras las tomas del medicamento (variación del pulso, presión arterial y sueño). Ha sido desarrollado por IOON Technologies con el consejo médico del doctor Javier Pérez, oncólogo del Ramón y Cajal.

En esta edición del Hackathon Salud, 24 equipos llegaron a la presentación de proyectos final. Hubo un jurado multidisciplinar con 28 representantes y 22 mentores: profesionales sanitarios, emprendedores, desarrolladores, técnicos, inversores y los asesores legales. Además, ha sido el primer año en abrirse a la representación internacional y en la fase final hubo proyectos de Chile, Colombia y México. “Un año más hemos tenido el placer de poner un grano de arena para el impulso de la eHealth española. Hemos conocido proyectos muy interesantes de innovación en salud y por primera vez, hemos contado con varios equipos latinoamericanos”, indica Carlos Mateos, coordinador del Hackathon Salud y director de la agencia COM Salud.

En la ceremonia de clausura participó la doctora Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, que quiso destacar el esfuerzo de todos los participantes en este maratón de programación. “Quiero agradecer el trabajo realizado para mejorar la asistencia sanitaria y la comunicación en salud en ámbitos como el dolor, el entorno saludable y las vacunas. También agradecer el esfuerzo por conseguir una información veraz, que permita acabar con los bulos y que la información de salud esté basada en conocimiento científico y llegue a la mayoría de personas”, apuntó.

