PINKCHIC guagua tips: la mejor elección de zapatos para las comidas y cenas de empresa Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 15:52 h (CET) Ya han dejado de ser un complemento: los zapatos son una prenda clave en los outfits navideños Se acerca la Navidad a pasos agigantados y, con ella, las celebraciones entre amigos y compañeros de trabajo. Especialmente en este último caso, las cenas de empresa se han convertido en un fantástico escaparate para lucir el calzado del vestidor.

Los creadores de moda en el calzado de PINKCHIC Guagua, quieren ayudarte con una pequeña lista de tips para que a la hora de elegir zapatos tengan el protagonismo que merecen, puesto que ya son una prenda clave en el outfit y han dejado de considerarse un mero complemento.

Primer tip: tienes que ser transgresora. Dentro de la vuelta a lo chic, sobre todo con el zapato de salón con ese diseño del clásico ‘pump shoe’,la recomendación es que los mezcles y combines con diferentes colores y estampados. Esa mezcla y esa combinación cambiará la visión que puedan tener sobre la forma habitual de vestir en la oficina.

Segundo tip: optar por un look neutro y apostar por los básicos de siempre dando más protagonismo al color es otra opción, pero si prefieres darle un protagonismo al zapato y llamar un poco más la atención es el complemento de moda para poder conseguir un toque distinto. El granate o el burdeos están de vuelta y puede ser una magnífica elección, llamarás la atención por la elegancia.

Tercer tip: saca la fiera que llevas dentro. La mejor forma es animarte con el print animal mezclado pero no agitado, con pinceladas de colores vivos. Será una auténtica revolución para el look, incluso para esa comida o el brunch de celebración. Y es que ese punto discotequero es éxito garantizado en estas celebraciones. ¡Con esta elección vas a sorprender en las comidas y cenas de Navidad!

Cuarto tip: surfea las tendencias de moda. En cuanto colores y tendencias de otoño-invierno apuesta por los estampados, los metalizados y los colores combinados, aunque tampoco pasan de moda los colores pastel, predominando los empolvados.

Quinto tip y recuerda: destaca el burdeos, los granates y los colores en diseños atemporales, muy subidos de tono para que le den un cambio al look. El zapato ha dejado de ser un complemento, es ya protagonista indiscutible en los looks.

