Nanas & Co explica por qué hay que enseñar a los niños a que sean agradecidos Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 15:28 h (CET) Este 25-11 se celebra el Día de Acción de Gracias. Existen dos tipos de gratitud: la condicional y la incondicional, la primera consiste en sentirse bien cuando a uno le salen las cosas como espera, la incondicional es un modo de vida que, según los expertos, conduce al éxito personal y a la felicidad. Enseñar a los niños a ser agradecidos beneficiará su salud física, psíquica, aumentará su empatía y autoestima. Nanas & Co cuenta por qué es necesario que los niños sean agradecidos para ser más felices Aumenta la felicidad y el bienestar: una persona agradecida se enfoca únicamente en lo que tiene, y no en lo que le hace falta o en lo que añora. El hecho de valorar lo que cada quien posee, sin compararse con los demás, hace a uno más feliz.

Desarrolla una actitud positiva ante la vida: cuando uno es agradecido tiende a ver el lado bueno de las cosas, lo que se traduce en más felicidad en su día a día.

Ayuda a hacer felices a otras personas, por ejemplo, cuando a uno lo valoran en su trabajo o le agradecen su ayuda en algún tema importante, se siente mucho más feliz. Una persona agradecida no sólo es más feliz consigo misma, sino que beneficia también la vida de los demás.

Fortalece las relaciones: este punto tiene mucho que ver con el anterior, si se es agradecido con los demás, ellos se sentirán más unidos y las relaciones interpersonales se harán mucho más sanas y sólidas.

Ayuda a valorar las cosas y hace a uno más consciente de lo que hay a su alrededor: ser alguien agradecido abre ante quien lo es un mundo que la mayoría de las personas desconoce...

Elimina el miedo, la frustración y la violencia, ya que vivir dando las gracias cada día, evita que uno piense en el miedo y también lo hará repudiar las disputas y la violencia. Además, ser agradecido en la vida es la única manera de no frustrarse cuando ésta se pone difícil y presenta contrariedades...

Acerca de Nanas & Co

Nanas & Co es una empresa de selección de personal de servicio doméstico, cuidado de niños y mayores, de ámbito nacional e internacional. Seleccionan la persona que mejor pueda ayudarte a cuidar de tus hijos o mayores, y/o realizar las tareas domésticas en cualquier parte del mundo.

Encontrar a la profesional ideal es posible, porque someten a sus cuidadoras a entrevistas detalladas que les permiten encontrar a la persona con más posibilidades de dar respuesta a las necesidades de cada familia.

Profesionalizan los procesos de selección de personal de apoyo doméstico, extrapolando las metodologías y prácticas del headhunting que se aplican en el mundo empresarial.

Emplean un innovador sistema de referencias para que sus embajadoras de reclutamiento garanticen la máxima excelencia. El resultado final son familias contentas y satisfechas.

nanasandco.com

C/ General Pardiñas, 40

28001 Madrid

Nanas & Co Servicio Doméstico

@nanas.andco

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.