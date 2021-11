5 trucos para evitar que se congelen las tuberías durante el invierno, según SyA Instalaciones Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 13:44 h (CET) Ya está aquí el frío, y uno de los mayores temores en los hogares, además de tener problemas con la caldera y no disponer de agua caliente, es la congelación de las tuberías, con la consecuencia que ello conlleva Con el fuerte frío ya encima, la necesidad de calor en los hogares se ha presentado ya. Como en artículos anteriores ya se ha comentado sobre la importancia de la revisión de las calderas antes de la llegada del frío, es muy importante ahora evitar problemas en las tuberías debidos a las bajas temperaturas, que las pueden congelar. En SyA Instalaciones son expertos no solamente en calderas, sino que también lo son en fontanería, contando con un gran equipo de profesionales para tal desempeño.

Llegado el frío, desde la compañía de Benabarre proponen una serie de trucos para evitar que las tuberías se congelen durante los meses más fríos del año.

5 trucos que se pueden hacer desde casa para que no se congelen las tuberías durante el invierno:

Solucionar cualquier problema de goteo. Es uno de los puntos en los que el agua queda más expuesta y por ende, más probabilidades de congelación. Hay que prestar mayor atención a aquellos grifos que están ubicados más cerca del exterior, o directamente estén a la intemperie. Se debe revisar cualquier sistema de fontanería, juntas, grifos, lavamanos, etc. Tener especial cuidado con sistemas que retengan agua y estén en el exterior. Las mangueras suelen ser un punto en el que el hielo puede acceder al interior de la tubería, puesto que si ha quedado agua en ella, este se extiende llegando hasta la tubería. Para evitar este problema, se deben vaciar y para mayor seguridad, desconectar. Las tuberías de agua fría son las mejores candidatas a congelarse. De hecho, sótanos y partes externas de las casas cuentan con este tipo, siendo las más expuestas. Un buen consejo sería recubrirlas con cintas térmicas y accesorios aislantes. Mantener un flujo de agua constante. No es necesario que el aporte de agua sea muy elevado, pero si que es conveniente dejar un hilo de agua en movimiento en casos de especial riesgo, para que el mismo movimiento dificulte la congelación. Si se ha congelado la tubería, hay que descongelarla con cuidado. Antes de nada, deberás conocer de qué material está fabricada, puesto que algunos materiales se pueden romper si el cambio de temperatura es muy brusco. En el caso de que la tubería ya se haya congelado, el mejor consejo es el de llamar a un profesional, como SyA Instalaciones, para que pongan remedio y evitar males mayores. Con unas tuberías cuidadas, aisladas y bien mantenidas, se pueden evitar la mayoría de los problemas por congelación. Contar con el apoyo, asesoramiento y profesionalidad de compañías como la de Benabarre, SyA Instalaciones, contribuye a que el frío invierno se traduzca en un cálido invierno dentro de los hogares.

