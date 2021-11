Nace Cryptomaster, la primera academia especializada en formación de inversión profesional en criptomonedas Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 13:39 h (CET) La demanda de formación en inversión de criptomonedas se ha multiplicado un 200% en los últimos meses sin una academia profesional que la atienda. Arnau Ramió es un joven catalán experto en finanzas descentralizadas y reconocido internacionalmente por poner en marcha proyectos exitosos de blockchain y cripto España es uno de los países que lideran el crecimiento de profesionales expertos en inversión en criptomonedas. En los últimos meses de pandemia, la creciente demanda de formación acerca de este sistema financiero ha generado la necesidad de ofrecer un centro en el que ayudar a profesionalizar el sector cripto.

Así nace Cryptomaster (www.cryptomaster.live), la academia de formación liderada por Arnau Ramió desde la que se impartirá un curso especializado en inversión profesional cripto.

Ramió es un joven catalán, experto en economía digital y considerado un referente en inversiones cripto en el panorama mundial. Ha colaborado en la creación de grandes proyectos exitosos tanto de criptomonedas como blockchain para empresas reconocidas de todo el mundo. A día de hoy sigue implicado actualmente en algunos de los negocios más relevantes basados en la economía digital a nivel nacional.

"En los últimos meses el sector de las criptomonedas ha experimentado un crecimiento sin igual. Cada vez más personas se interesan en conocer los mecanismos y funcionamiento de las DeFi o finanzas descentralizadas, sin embargo hay mucho desconocimiento sobre cómo operar y era necesario crear un punto de encuentro de calidad y transparencia", explica el experto en economía digital.

Cryptomaster.live (https://cryptomaster.live/) es el nuevo proyecto que lidera este experto en economía digital y ofrece un punto de encuentro para todos los interesados en inversiones en crtiptomonedas. Ramió ofrece todos sus conocimientos y experiencia adquirida en los más de 7 años que lleva dedicado a las DeFi por todo el mundo.

"Cada día recibo muchos mensajes interesándose o consultando dudas acerca de plataformas o herramientas de inversión en criptomonedas. Existe mucha curiosidad a la hora de acercarse a este sector pero la ausencia de un lugar donde poder formarse hace que el desconocimiento genere mucha incertidumbre. Por eso me animé a crear la primera academia de habla hispana especializada las finanzas descentralizadas", explica Ramió.

Además, los alumnos de la academia accederán a herramientas profesionales, estrategias y un método propio elaborado por el experto que pone a disposición de aquellos que decidan cursar su formación.

La academia está dirigida a cualquiera que se quiera iniciar en el mundo de las inversiones en criptomonedas. No requiere de conocimientos previos. Desde ahorradores en busca de su primera inversión hasta cualquier persona que quiera afrontar un cambio profesional especializándose en las finanzas descentralizadas.

Arnau Ramió lleva 4 años impartiendo formaciones a más de 1600 alumnos. El creciente aumento de solicitudes de estas formaciones, le ha motivado a crear la primera academia profesional de inversión en cripto.

La clave del éxito de criptomonedas, como el Bitcoin, reside en su esencia basada en la blockchain. Una tecnología transparente que en estos 11 años no ha fallado nunca.

Desde el nacimiento del bitcoin hasta la actualidad, el Bitcoin no ha dejado de revalorizarse pasando de un valor de 0,009 a más de 40.000 dólares actuales con más de 1 trillón de dólares de capitalización, llegando a valer más que empresas como Facebook o VISA y Mastercard juntos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Avance Comunicación gestiona la comunicación de AHDB Pork en México Casual Hoteles incorpora a Francesc Holgado como nuevo CEO El Ayuntamiento de Torrelavega, primer ayuntamiento de España en usar movilidad compartida como flota Psicopartner explica cómo gestionar con éxito a la familia en Navidad Belvilla presenta sus casas únicas