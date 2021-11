Eternals Crítica de cine Tania Serrulla Aguilar

@tanysagui

martes, 23 de noviembre de 2021, 11:31 h (CET) Volvemos al cine en época pandemica con mascarilla y sin comer palomitas..., a aguantar el tirón se ha dicho, para visualizar una cinta que ha irrumpido en las salas con fuerza. Un planteamiento agradable que nos trae uno de los tantos universos de Marvel (de hecho, dices que vas a ver la utlima de Marvel, el título es lo de menos).

El elenco es atractivo, con Salma Hayek a la cabeza, Angelina Jolie apoyando a la tropa y los dos hermanos de Juego de tronos peleando por la protagonista (que es muy mona) aunque completamente desconocida para el público general con alguna intervención en cintas similares a esta (Capitana Marvel, Transformers).

En esta ocasión, nos encontramos en el 5000 a.c y los 10 eternos superheroes que son enviados por el Celestial Arishem a la tierra para luchar contra los invasores Desviantes. Al comienzo de la cinta nos presentan la historia romántica de la protagonista (Gemma Chan) con nuestro Jon Nieve (Kit Harrington) para contarnos que miles de años antes habian destruido a los Desviantes pero parece ser que no, que han regresado y claro, el Jon Nieve ve a su chica en acción y alucina... y más aún cuando aparece también el antiguo novio (Richard Madden) que es uno de los Eternos. Entonces se dan cuenta de que tienen que reunir al resto del equipo para combatirles, pero hay trampa en el plan inicial de Arishem y los Celestiales....

Crítica:

La peli es entretenida pero no genera ningún tipo de emoción. Es completamente lineal y se salva por la fuerza visual, los escenarios y la explosividad del universo Marvel así como la belleza de Sersi (Chen) que atraviesa la pantalla cada vez que la cámara la enfoca. Ni siquiera convencen Hayek y Jolie que son las que sustentan el elenco interpretativo. Si bien es cierto que interpretan a una especie creada a partir de prototipos de robots y es lógico que resulten inexpresivas.

Con algunos guiños divertidos que se suceden a lo largo del metraje, el espectador se mete en la peli y se va dejando llevar por las situacionesy el recorrido heroico de sus personajes y el aprendizaje que supone hacer frente a los valores de los demás frente a un plan común o luchar por la supervivencia de una familia y la humanidad.



Destaca el personaje de Makkari que ha traspasado la pantalla y revolucionado las redes con su magnetica interpretacion a través del lenguaje de signos en un personaje conmovedor.

No hay demasiados efectos especiales salvo los necesarios para irrumpir en la escena e impresionar al público en el caso de cada eterno pero laambientación y los paisajes son impresionantes.

Puntuación: 6/10

Pasable, olvidadiza.

