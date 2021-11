Los beneficios del tratamiento con la cámara hiperbárica, por Policlínica ICD Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 15:18 h (CET)

Uno de los tratamientos médicos y estéticos más populares en la actualidad en España por sus grandes beneficios es la cámara hiperbárica, que se emplea para tratar una variedad de problemas relacionados con la salud física y patologías.

Este procedimiento no es invasivo y consiste en ingresar al paciente en una especie de cabina para suministrarle oxígeno medicinal al 100%, de tal manera que se transporte a la sangre y, a su vez, logre penetrar en todos los tejidos del cuerpo. En Valencia, uno de los lugares de referencia para realizarse este procedimiento es la Policlínica ICD.

¿Qué beneficios aporta el tratamiento con la cámara hiperbárica? Son muchas las personas que acuden a la Policlínica ICD para realizarse el tratamiento con la cámara hiperbárica, ya que se ha convertido en un aliado para mejorar un sinfín de condiciones físicas. Este tratamiento combate la inflamación, estimula las células que producen colágeno y mejora el sistema inmunológico. Además, potencia la acción de algunos antibióticos, eleva el flujo sanguíneo y optimiza la cicatrización de las heridas por problemas como el pie diabético, escaras o quemaduras.

Por otro lado, la cámara hiperbárica ayuda a curar las lesiones de músculos, ligamentos y tendones, reduce las migrañas y actúa como bactericida. A su vez, contribuye a la desintoxicación de gases y toxinas y posee un efecto antifúngico contra cualquier tipo de hongos.

Este procedimiento suele recomendarse para niños con problemas neurológicos, como parálisis cerebral, autismo, trastorno generalizado del desarrollo y cefaleas. Los mayores de edad que han tenido accidentes cerebro vasculares, alzhéimer o párkinson también puede requerir el tratamiento con la cámara hiperbárica.

La oxigenación hiperbárica debe hacerse siempre y cuando sea prescrita por un médico. Además, debe llevarse a cabo por profesionales como los que laboran en la Policlínica ICD, quienes realizan un estudio previo a cada paciente antes de iniciar el tratamiento.

Policlínica ICD y sus promociones En la Policlínica ICD, el tratamiento con la cámara hiperbárica está de promoción, a un precio de 320€ con un paquete de 6 sesiones. Quienes deseen hacerse una sola sesión, deben abonar un coste de 70€. Cada sesión dura un tiempo aproximado de 45 a 60 minutos. Para entrar a la cabina, el paciente debe ingresar sin zapatos y vestir con una ropa holgada, de tela suave y cómoda.

Las sesiones con la cámara hiperbárica no implican ningún tipo de molestia ni incomodidad, por el contrario, el paciente se sentirá relajado, incluso hasta el punto de poder conciliar el sueño. Las personas interesadas el tratamiento de oxigenación hiperbárica deben acceder a la web de la Policlínica ICD, ubicar el tratamiento en el apartado de promociones y rellenar el formulario requerido para solicitar una cita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.