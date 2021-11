Los 5 tratamientos de Truth Treatment Systems para el cuidado de la piel Emprendedores de Hoy

El skin care no se trata solo de una simple cuestión estética, sino que implica centrarse en mejorar la salud y el bienestar general de las personas. Bajo este concepto nace la marca de productos para el cuidado de la piel Truth Treatment Systems, creada tanto para mujeres como para hombres, que además ofrece un plan de nutrición cutánea con resultados garantizados y fórmulas desarrolladas exclusivamente para brindar a la piel lo que necesita.

La empresa fue fundada en Denver, Colorado, USA, por el farmacéutico, químico y nutricionista norteamericano especializado en la piel, Benjamin Knight Fuchs, quien desarrolló un programa de salud dermatológica integral que traspasa los simples resultados estéticos y aborda el cuidado profundo de la piel del rostro para mantenerla más saludable y revitalizada. Benjamin Knight Fuchs lleva más de tres décadas desarrollando productos farmacéuticos de alta calidad para la piel y esa amplia experiencia le ha permitido desarrollar 5 tratamientos Truth Treatment Systems específicos para la dermis que permiten recuperar la firmeza y vitalidad facial, ofreciendo, a la vez, salud, bienestar y una recuperación celular desde dentro.

¿Qué tratamientos ofrece Truth Treatment Systems para el cuidado de la piel? Para contribuir al mantenimiento de una piel sana y joven, Truth Treatment Systems ofrece varios tratamientos dermatológicos que han sido avalados por reconocidos dermatólogos, cirujanos plásticos y esteticistas a nivel mundial.

El programa de salud cutánea se divide en cinco tratamientos intensivos. El primero es Aging Skin Health System, una línea específica antienvejecimiento que permite estimular y regular las funciones internas de la piel, devolviéndole la vitalidad y luminosidad perdidas con el tiempo, dándole un aspecto más juvenil y saludable. El segundo tratamiento es Rosacea Skin Health System, un sistema que calma y nutre la piel, desarrollado a base de vitamina C, ácidos grasos y omega-6, que paralizan el enrojecimiento de las mejillas, calmando e hidratando en profundidad la piel inflamada, lo que permite disminuir dicha inflamación tan característica de las personas con rosácea.

Para las pieles extremadamente secas y sensibles, alteradas por factores ambientales, alergias o tratamientos estéticos abrasivos, Truth Treatment Systems ha diseñado Sensitive / Dry Skin Health System, capaz de nutrir, regenerar y cicatrizar en profundidad la piel del rostro, reduciendo el enrojecimiento o las molestias ocasionadas por una piel seca y sensible. Está cuidadosamente diseñado a base de una fórmula con altas concentraciones de vitamina C, ácido hialurónico, omega-6 y colágeno.

Además, Truth Treatment Systems está preparando el próximo lanzamiento en Europa de sus dos últimas líneas de tratamiento específicas, que ya existen en EE. UU., enfocadas a eliminar el acné, con Acne Health Skin System y tratarla hiperpigmentación con Hyperpigmented Skin Health System.

Resultados efectivos y visibles Las fórmulas de Truth Treatment Systems permiten obtener como resultado final una piel más saludable, con mayor firmeza, elasticidad y luminosidad. Sus productos están elaborados con ingredientes 100 por cien activos y funcionales, sin conservantes, emulsionantes, siliconas, rellenos, ceras, aceites ni fragancias, apoyando y reforzando la química natural de la piel.

Recientemente aterrizados en España y Europa, quieren reforzar el concepto, a veces un poco olvidado, en materia de productos cosméticos y rutinas de belleza, que es el profundo cuidado y respeto por la salud de la piel que se debe mantener. Su amplia trayectoria en el mercado de EE. UU. ha permitido recopilar toda una serie de testimonios de sus clientes, los cuales aseguran que la amplia gama de productos Truth Treatment Systems son altamente efectivos y ofrecen resultados visibles en poco tiempo, habiéndoles permitido mejorar la salud de su rostro, aportándoles además un aspecto revitalizado, sano y luminoso.

