Tendencias 2021 en el ámbito sexual

lunes, 22 de noviembre de 2021, 09:43 h (CET) Las costumbres sexuales no han sido muy diferentes durante siglos, donde la innovación en este sentido brillaba por su ausencia. Pero en las últimas décadas, las novedades en el ámbito sexual no han dejado de sucederse y prácticamente cada año encontramos novedades que marcan las tendencias en las relaciones íntimas.



Este año 2021, después de la pandemia de coronavirus que ha alterado nuestra vida en tantos sentidos, viene cargado de novedades en el ámbito sexual. Son muchos los expertos que están captando las tendencias antes que nadie y que nos cuentan que las principales tendencias sexuales en este año 2021 son las que se muestran a continuación:

Menos sexo casual

La irrupción de la pandemia y el confinamiento en nuestros hogares ha reducido el número de personas que practican sexo casual con personas “de una noche”. El miedo a contraer el virus y las restricciones de movimiento y de acceso a lugares donde habitualmente se ligaba, como las discotecas, son las principales causas. Ahora se prioriza más el hecho de encontrar alguien de confianza con quien mantener relaciones sexuales con cierta frecuencia, sin que ello implique embarcarse en una relación amorosa.

Auge de los juguetes sexuales

La industria de los juguetes sexuales sigue innovando y lanzando al mercado todo tipo de juguetes para chicos y para chicas que desean ir más allá de lo tradicional. En este año 2021 estamos comprobando cómo los juguetes sexuales están más de actualidad que nunca. Ya han dejado de ser un tabú y algo asociado a personas solteras, ya que cada vez más parejas los incorporan a sus relaciones íntimas. . El uso de mega masturbadores o de fleshlights se ha extendido como la pólvora durante este año.

Más importancia al placer femenino

Si bien la irrupción de los succionadores de clítoris en el pasado año 2020 puso de manifiesto el auge por la preocupación del placer femenino, este año ha ido a más. Ahora, el placer femenino está en el centro del debate sobre la sexualidad y surgen nuevos artículos al respecto de forma frecuente, así como nuevos juguetes sexuales que tienen como objetivo que las chicas se autodescubran y disfruten de su intimidad. Además, los chicos se encuentran más concienciados que nunca y ahora son menos egoístas en la intimidad y desean que su chica disfrute al máximo de su anatomía.

Sexo a distancia

El confinamiento obligó a muchas parejas que vivía separadas a optar por el sexo a distancia para mantener viva la llama de la pasión. Aunque en 2021 esta tendencia no tiene tanto vigor como entonces, lo cierto es que son muchas las personas que ya lo han incorporado como una forma más de sexualidad. El sexo por videollamada o el sexting son más frecuentes que nunca y muchas parejas lo usan como complemento a las relaciones sexuales tradicionales cuando no disponen de tiempo para estar juntos.

Calidad VS cantidad

Tan solo hay que consultar las estadísticas para darnos cuenta de que practicamos menos sexo que nunca antes en la historia. De hecho, hasta un 15% de los millenials afirman no haber tenido sexo en el último año. Y es que, si antes lo que priorizaba era tener relaciones sexuales como fuera y cuantas más veces mejor; ahora las nuevas generaciones son más selectivas y prefieren tener menos relaciones sexuales pero de más calidad. Se elige con más cuidado a las parejas sexuales y la exigencia a nivel íntima ha aumentado. Una tendencia de plena actualidad este año 2021.

Implicación emocional

Uno de los conceptos más repetidos durante este año 2021 en el ámbito sexual ha sido el de la demisexualidad. Cada vez más personas sienten la necesidad de tener un vínculo emocional o afectivo para mantener relaciones sexuales. El sexo esporádico ya no está de moda y cada vez más personas se identifican a sí mismos como demisexuales, lo que está disparando el uso de apps de citas para conocer gente con la que conectar emocionalmente.

Lenguaje erótico

Atrás quedan los años en los que el lenguaje erótico o subido de tono era algo que debía esconderse por vergüenza. Ahora se habla con más naturalidad sobre el hecho de usar lenguaje erótico a la hora de mantener relaciones íntimas. Muchas personas desean este tipo de vocabulario para aumentar su apetencia sexual y para conectar a nivel íntimo con su pareja sexual. Otro tema que ha dejado de ser tabú tanto en chicos como en chicas este año 2021.

Como se puede apreciar, el año 2021 ha estado cargado de novedades en lo que al ámbito sexual se refiere. Un año donde se ha apreciado una liberación de muchos tabúes y cómo la pandemia ha influido en nuestras vidas también en el terreno sexual. Unos cambios que veremos si continúan de moda en el próximo año 2022.

