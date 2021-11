Microcréditos y ludopatía, por Reclamapormi.com

Como un problema que en España está causando serias consecuencias a nivel financiero en las personas, la ludopatía afecta a muchas personas alrededor del mundo. Los afectados se mantienen dentro de un ciclo sin fin del cual no puede salir, ya que las sumas de dinero constante que un ludópata pierde en el juego causan problemas para pagar los créditos que se poseen o acceder a nuevos.

En reclamapormi.com estas personas pueden encontrar una solución y recibir ayuda de parte de una empresa profesional que puede mitigar el impacto económico, ayudándolos a salir de deudas abusivas mediante reclamos que sus abogados llevan a cabo por él.

¿Cuáles son los problemas financieros asociados a la ludopatía? En términos generales, la ludopatía se puede definir como una enfermedad en que el afectado sufre un fracaso crónico y progresivo que hace que para él sea prácticamente irresistible el impulso de jugar apostando su dinero. Los problemas financieros de un ludópata no solamente llegan con la pérdida constante de su capital, sino que estas personas por lo general contratan microcréditos a financieras online para poder seguir jugando, los cuales posteriormente no tienen cómo pagar. El resultado es una acumulación de deudas que, debido a los intereses abusivos de algunas entidades financieras, comienzan a volverse un serio problema para la persona. Por un lado, ya no pueden acceder a más créditos, ni siquiera para solucionar temas cotidianos, mientras que por otro lado caen en un círculo vicioso del cual no pueden salir, a menos que cuenten con la ayuda de profesionales como los de Reclamapormi.com

Soluciones financieras para personas con problemas de ludopatía reclamando sus deudas abusivas Reclamapormi.com es una plataforma compuesta por abogados expertos en reclamaciones de consumidores, donde gracias a su experiencia pueden gestionar casos de manera sencilla, cómoda y efectiva. Reclamapormi.com está comprometido con la ludopatía y los problemas con el juego ayudando a personas que por esta situación han contratado microcréditos o préstamos rápidos con intereses abusivos, proporcionando soluciones financieras a personas con problemas de ludopatía, ya que muchas veces son víctimas de intereses abusivos en sus deudas. La empresa se encarga de gestionar estas reclamaciones a fin de cancelar las deudas consideradas abusivas. De esta forma no solo tratan de ayudar financieramente a sus clientes, sino que revertir la situación también les proporciona un alivio psicológico al saber que van a ayudarlos a recuperar su estabilidad económica. Reclamapormi.com pone fin a contratos abusivos, recuperan todo lo pagado de más y les ayuda a salir del fichero de morosidad. Esta empresa ya ha ayudado a más de 4.000 personas con ludopatía afectadas a recuperarse financieramente.