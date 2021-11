Sigue sin terminar de arrancar (1-4) Victor Diaz

sábado, 20 de noviembre de 2021, 12:44 h (CET) El Betis Futsal cosechó anoche su primera derrota como local de la presente temporada, la cuarta en total, al caer con claridad frente al Ribera Navarra, un bloque sólido que se confirma como una de las revelaciones en este inicio de la temporada.

Los tudelanos, con el sello en el banquillo del histórico José Lucas Mena, “Pato”, no dieron opción casi en ningún momento a un equipo cuya mini revolución del pasado verano, pese a los teóricos buenos fichajes, no termina de dar los resultados esperados.

Y lo que es peor, a la mala dinámica de resultados –una victoria y cinco puntos tan solo en siete jornadas- se une, en las dos últimas semanas, una dinámica similar en cuanto a sensaciones, que no son las mejores allá por la capital andaluza.

En su nueva sede de San Pablo –el equipo bético jugará de aquí en adelante sus partidos en el centro deportivo cercano a la estación de Santa Justa por las obras en Amate-, no obstante, los de Juanito comenzaron de dulce: dieciséis segundos y gol de Ivi en la primera jugada del choque (1-0), un zurdazo raso y cruzado ante el que Marcao nada pudo hacer.

Ribera, muy superior

Pero ahí acabaron todos los parabienes de un equipo que, ante el orden y la presión asfixiante de su rival tanto delante como detrás, empezó a cometer unos errores que el tuvieron cumplido aprovechamiento por parte del Ribera.

Los de Pato ya tuvieron algunas ocasiones claras para equilibrar el marcador antes de que un error en la salida de balón del Betis culminara con el gol en el segundo palo de Gabriel Vasques (1-1, min 9).

Y, acto seguido, el Ribera demostró no solamente tener bien estudiada la estrategia de los de Juanito, sino también la manera adelantada de jugar de un veterano como Cidao. Así, dos goles en parábola, con su punto de suerte todo sea dicho, en apenas dos minutos hicieron añicos la confianza del equipo de las trece barras.

Primero Terry, escorado y casi desde su propia área, superó a Cidao después de abortar una de las acciones a balón parado del Betis (1-2, min 10); y después David, dos minutos después, hizo lo propio desde el medio campo al aprovechar otra pérdida de los locales (1-3, min 12).

En la segunda parte se acentuó el quiero y no puedo de un Betis absolutamente romo de juego y de ideas. Cierto es que hubo algunas ocasiones, la más clara un zurdazo espectacular de Emilio Buendía que lo rechazó el poste; pero no es menos verdad que lo único que mantuvo vivo a los locales fue la tardanza visitante en cerrar el marcador.

La emoción finalizó cuando Joao Miguel culminó en el primer palo un pase raso de un compañero (1-4, min 35); no tanto por la distancia, ya importante, sino porque además el posterior juego de cinco del Betis tampoco hizo daño alguno a los tudelanos.

Así, a falta de los partidos de hoy, el Ribera se coloca quinto con doce puntos fruto de un espléndido cuatro de cinco en los últimos partidos; mientras que el Betis, por su parte, queda decimotercero con sus cinco puntos, pero con la posibilidad de ser superado por el Manzanares e igualado por su única víctima de esta temporada, el Fútbol Emotion Zaragoza. Y, además, con una visita en ciernes a otra de sus canchas tradicionalmente malditas, la del Valdepeñas. Empieza, por tanto, a ser preocupante la situación.

1- BETIS FUTSAL: Cidao, Joselito, Lin, Ivi, Rubén Cornejo -cinco inicial-, Luco, Bocao, Raúl, Éric Pérez y Emilio Buendía. 4- RIBERA NAVARRA FS: Marcao, David, Espín, Pintinho, Terry -cinco inicial-, Joao Miguel, Kadinho, Gabriel Vasques, Nacho Gómez y Anás. ÁRBITROS: Los hermanos Centeno Bono. Amarillas a los béticos Emilio Buendía, Lin y su entrenador, Juanito; y al visitante Anás. GOLES: 1-0: Ivi (min 1); 1-1: Gabriel Vasques (min 9); 1-2: Terry (min 10); 1-3: David (min 12); 1-4: Joao Miguel (min 35). INCIDENCIAS: 7ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla).

