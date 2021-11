​¿Qué es y cómo funciona el CAE? Este indicador incluye los intereses, gastos y seguros asociados al crédito en un periodo de un año Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 20 de noviembre de 2021, 11:09 h (CET) La solicitud de créditos o préstamos financieros lleva aparejada consigo un laborioso trabajo de investigación para conocer cuál es la mejor opción disponible, la que más se adapta a las necesidades de cada usuario.



En este proceso es importante conocer al detalle algunos conceptos financieros de mucha relevancia. Uno de ellos es el CAE, o lo que es lo mismo, la Carga Anual Equivalente. Este indicador incluye los intereses, gastos y seguros asociados al crédito en un periodo de un año. Se expresa de forma anual y señala qué cantidad de dinero se va a pagar por la concesión de un crédito.

¿Qué utilidad tiene conocer el CAE?

El CAE, también denominado la CAE, por ser una carga, revela cuál es el porcentaje de intereses a pagar incluyendo todos los gastos y costos del crédito. Esto lo diferencia de la tasa de interés. Se trata de un indicador muy útil para comparar entre productos financieros y las empresas que los ofrecen.

Con él se pueden estimar cuáles serían los gastos a pagar en el periodo de un año en caso de solicitar créditos de consumo, hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos de casas comerciales o universitarios.

Todos estos vehículos financieros tienen una tasa de interés asociada. Esto es algo evidente, al final, las entidades crediticias y financieras funcionan de ese modo, prestando dinero y enriqueciéndose con los intereses devueltos.

En función del riesgo del préstamo o crédito y las posibilidades de devolución del cliente se fijan unos intereses u otros. El valor del CAE puede ser muy alto para algunos productos. Esto obliga a comparar bien entre muchas entidades financieras. A menor CAE, más conveniente resulta el crédito.

¿Cuáles son los indicadores incluidos en el CAE?

La Carga Anual Equivalente incluye todos aquellos valores propios de cualquier préstamo o crédito solicitado a una entidad financiera. El más importante, por voluminoso, es el capital, que es la cantidad de dinero que se demanda.

A este se suma la tasa de interés, el plazo del crédito y los costos propios del crédito. La tasa de interés marca el dinero a pagar de más en la devolución del préstamo. A menor tasa de interés, menor CAE, lo que implica condiciones más ventajosas.

El plazo del crédito indica qué tiempo tiene la empresa o la persona que solicita el crédito para devolver el dinero prestado. Salvo los créditos hipotecarios, que sí son muy extensos, lo habitual es trabajar en plazos de tiempo anuales, de dos, cuatro, seis o incluso ocho años.

Cuanto más tiempo se tarde en devolver el crédito, más caro será el proceso, con intereses más altos. El punto favorable es que las cuotas periódicas sí son más bajas. Un cuarto apunte interesante son los gastos propios asociados al crédito, que pueden elevar mucho la cuantía del mismo. Finalmente, en muchos casos se contratan también productos accesorios al crédito, de manera voluntaria.

¿Qué sucede cuando no se puede devolver un crédito a tiempo?

Conocer el valor del CAE cuando se solicita un crédito es interesante porque con ese porcentaje se puede comparar qué proveedor ofrece el crédito más barato. La norma general es la siguiente: en un mismo plazo y solicitando la misma cantidad de dinero, siempre va a ser más recomendable el crédito con un CAE más bajo.

Las solicitudes de financiación, ya sean de empresas o particulares, son procesos que obligan a profundizar en la capacidad económica. Lo realmente importante al pedir un préstamo no es tanto recibir el dinero, sino tener la capacidad de poder devolverlo a tiempo.

Cuando eso no ocurre se entra en riesgo de entrar en una espiral de endeudamiento que impide actividades cotidianas como por ejemplo acceder a tarjetas de crédito. En muchos países están activos registros que informan sobre usuarios con esos procesos pendientes.

En Chile dicom permite a las personas comprar distintos tipos de informes, como el informe comercial platinum 360, el informe de arriendo, informes empresariales u otros. Todos estos trabajos muestran a aquellos usuarios con menor capacidad de devolución de préstamos.

