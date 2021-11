Promociones SABWAY Black Friday 2021 Emprendedores de Hoy

viernes, 19 de noviembre de 2021, 14:45 h (CET)

El Black Friday se acerca y la empresa SABWAY ofrecerá unas interesantes promociones que harán que cualquiera quiera aprovecharlas. La tienda especializada en patinetes y bicicletas eléctricas cuenta con un amplio stock y se está preparando para las promociones SABWAY Black Friday 2021.

Su trabajo no solamente consiste en ofrecer una excelente calidad en todos sus vehículos, sino también en promover la transición hacia una movilidad más limpia y sostenible. Para este próximo Black Friday, SABWAY entregará, con la compra de uno de sus patinetes para adultos, una serie de servicios adicionales que harán la oferta mucho más atractiva.

¿Qué promociones habrá disponibles en SABWAY durante el Black Friday 2021? El Black Friday es un evento anual, originario de Estados Unidos, que se realiza tradicionalmente el cuarto jueves del mes de noviembre. El día se ha convertido en una tradición en España, sobre todo a partir del año 2012, y con ella se da apertura a la temporada de compras de navidad, donde los grandes descuentos y las ofertas en un sinfín de comercios son los principales protagonistas.

SABWAY ha decidido no quedarse atrás en esta celebración y ha preparado una interesante oferta. El cliente recibirá, con la compra de cualquiera de los patinetes eléctricos para adultos, desde el modelo Mi SABWAY Pro en adelante, un chaleco reflectante (en todos los tamaños y según disponibilidad), un seguro anual de Segurabici, montaje y puesta a punto, casco y revisión a los 6 meses de la compra (sin incluir piezas). Esta promoción está disponible del día 15 al 29 de noviembre.

Los patinetes eléctricos que se incluyen en la promoción del Black Friday Los patinetes eléctricos de la gama Mi SABWAY Pro han sido fabricados por la propia empresa con el fin de dar una solución de movilidad personal a cada usuario. Se caracterizan, entre otras cosas, por ser muy cómodos, con una excelente autonomía y con una resaltante potencia, ideales para quienes no quieren perder rendimiento.

Además, los patinetes de esta empresa vienen equipados con doble motor y se pueden activar en simultáneo según las necesidades del conductor, perfectos en situaciones en donde hay que subir una pendiente pronunciada o atravesar un terreno irregular.

Adicionalmente, la marca creará un Kit Seguridad Plus SABWAY, para una conducción más segura. Su objetivo es fomentar el uso responsable del patinete eléctrico.

Para conocer más detalles acerca de estos patinetes, la empresa cuenta con una página web en la que se encuentra todo su catálogo y mediante la cual se pueden realizar las compras online.

