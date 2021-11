Reclamaciondevuelos.com ofrece un servicio de asesoramiento para reclamar una maleta perdida

Frecuentemente, en los aeropuertos, se pierden maletas y, en estos casos, los pasajeros buscan soluciones para reclamar maleta perdida. En este sentido, Reclamaciondevuelos.com, la plataforma internacional de reclamos por incidencias en vuelos, trabaja en conjunto con los pasajeros para defender sus derechos y ofrece un servicio de reclamación por pérdida o daño del equipaje.

Creada en el año 2017 y con sede en Bilbao, la plataforma actualmente cuenta con un amplio equipo y tiene un alcance internacional, con fuerte presencia en todos los países de habla hispana.

Reclamaciones por equipaje perdido o rotura El servicio que ofrece Reclamaciondevuelos.com consiste en el asesoramiento y gestión de incidencias y reclamaciones de vuelos donde se vulneren los derechos de los pasajeros.

Entre los problemas principales que gestiona, se encuentran el retraso, cancelación, overbooking, denegación de embarque y equipaje perdido o rotura.

Si el pasajero denuncia que la aerolínea perdió su equipaje o la rotura del mismo, puede obtener una indemnización de hasta 1.414 €, sin contar que también se deben reclamar los gastos que contrajo el problema, es decir, daños y perjuicios ocasionados.

Para reclamar por esta situación, lo más importante que debe hacer el pasajero es dirigirse al mostrador de la aerolínea y completar el formulario PIR (Parte de Irregularidad de Equipaje). De esta manera, se deja constancia del inconveniente. Hay que tener en cuenta que se debe rellenar un PIR por maleta, es decir, cada pasajero debe tener su propio justificante. Por ejemplo, si una pareja viaja junta y cada uno lleva su propio equipaje, se deberán rellenar 2 PIR para poder reclamar la maleta en caso de pérdida o deterioro.

Justicia al alcance de los pasajeros Cuando se adquiere el servicio de Reclamaciondevuelos.com, no es necesario pagar por adelantado, sino que la plataforma solo cobra su servicio una vez que el cliente recupera sus pertenencias o gana la demanda, evitando así que el mismo no asuma ningún riesgo en caso de no llegar a una solución.

En su página web, la plataforma brinda una gran cantidad de información sobre los derechos de los pasajeros según el Reglamento Europeo y el Convenio de Montreal. Además, también cuenta con una lista de aerolíneas internacionales y agencias de viajes, con sus respectivos reglamentos y métodos a seguir ante situaciones de reclamos de diferente índole. Esto ayuda al cliente a poder conocer sus derechos e informarse sobre la vía a seguir para realizar el reclamo correspondiente.